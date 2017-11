Serie A, Roma-Lazio 2-1: Di Francesco mette la quinta

Il primo derby senza Totti in campo sorride alla Roma: i giallorossi battono 2-1 la Lazio nell'anticipo della tredicesima giornata di serie A, trovano la quinta vittoria consecutiva in campionato, superano proprio i cugini in classifica e agganciano momentaneamente l'Inter al terzo posto. A parte qualche momento di sbandamento dopo la rete biancoceleste, una partita giocata meglio dai giallorossi che meritano il successo: la graduale crescita di cui parla Di Francesco da settimane continua senza sosta.



La Roma gioca meglio ma nel primo tempo non riesce a capitalizzare. Le occasioni più pericolose arrivano con Dzeko che sfiora due volte il gol: prima con un colpo di testa poco a lato, poi con una girata al volo da angolo sventata da Strakosha. Nainggolan avanza di qualche metro rispetto alle ultime prestazioni e mette in crisi Leiva, Luis Alberto prova a fare da secondo regista ma è preda della cerniera De Rossi-Strootman. I romanisti sfondano spesso e volentieri a sinistra dove Kolarov non ha riguardi per la sua ex squadra e l'intesa con Perotti è perfetta, più bloccato El Shaarawy. Immobile prova sempre il movimento in profondità ma la Roma chiude bene in anticipo.



Nella ripresa si vedono due partite. Per metà frazione, dominio romanista: il protagonista indiretto è Bastos che prima stende Kolarov in area e fa segnare Perotti dal dischetto e poi perde la palla trasformata magistralmente in gol da Nainggolan (e meno male che non era al massimo) con una staffilata da fuori area. La Lazio - nove gol subiti in questo campionato nei primi 15' dei secondi tempi - è spaventata, impaurita ma ci pensa Inzaghi a rivoltarla.



Dentro Lukaku e Nani che danno imprevedibilità anche se la svolta biancoceleste arriva per colpa di una ingenuità di Manolas che interviene in area con il braccio largo sul cross di Nani: Rocchi decide per il rigore con l'ausilio del VAR, Immobile segna la quindicesima rete stagionale in serie A. La Lazio riprende coraggio, anche perché la Roma è costretta a far uscire Florenzi (problemi al ginocchio) e Nainggolan (stremato) chiudendosi con il 5-3-1-1 ma non va oltre un tentativo di Parolo controllato da Alisson: l'Olimpico giallorosso può far festa.