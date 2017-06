Serie A, Roma-Juventus 3-1: scudetto rinviato

La Juventus perde 3-1 a Roma (qui tabellino e cronaca) e spreca il primo match point scudetto - il più difficile ma anche il più gustoso, si sarebbe potuto pensare con più tranquillità a Coppa Italia e soprattutto Champions - rinviando la festa come minimo di una settimana (domenica alle 15 arriva il Crotone allo Stadium). Due punti in tre partite, quinta sconfitta stagionale in campionato, imbattibilità persa dopo 16 partite: il peso del Triplete si fa sentire sulle ultime statistiche ma sarebbe esagerato parlare di campanello d'allarme.



La sensazione è che i bianconeri non abbiano voluto vincere a tutti i costi il sesto titolo consecutivo all'Olimpico: un po' per le scelte di Allegri (fuori quasi tutta la difesa titolare, panchina anche per Dybala), un po' per un 4-2-3-1 che è sembrato più un conservativo 4-5-1, un po' per l'atteggiamento di attesa che ha contraddistinto quasi tutto il match. La mossa di Allegri ha comunque bloccato per larghi tratti di partita la Roma, di nuovo seconda e ora a -4 dalla capolista, soprattutto nel primo tempo: prova di pazienza per i giallorossi, costretti ai fraseggi orizzontali per allargare lo schieramento bianconero. Poi i lampi di classe di El Shaarawy e Nainggolan hanno fatto la differenza.



Il primo brivido è ospite, gran palo di Asamoah al sesto minuto ma il vantaggio juventino arriva comunque al 21' quando Fazio si fa sorprendere dal lancio di Sturaro, Higuain con il terzo occhio cede all'accorrente Lemina che segna il più facile dei gol. La risposta giallorossa è pressoché immediata, merito della caparbietà di De Rossi e della non perfetta forma di Buffon (come si vedrà anche nel secondo e terzo gol) alla 450.ma partita in A con la maglia bianconera. Il colpo di biliardo di El Shaarawy e il gran destro di Nainggolan - comunque decisivo anche se a mezzo servizio - tra il 56' e il 65' indirizzano il match, Allegri inserisce Dani Alves e Dybala ma Szczesny respinge il destro ravvicinato di Higuain. L'ultimo brivido per l'Olimpico sono i tre minuti finali che Spalletti concede a Totti.