Serie A, Roma-Inter 2-1: in gol Dzeko, Banega e Manolas

La Roma approfitta della caduta del Napoli, batte 2-1 l'Inter all'Olimpico al termine di una partita bellissima e accorcia in classifica sugli azzurri, ora distanti un solo punto. Dzeko apre le marcature dopo soli 5 minuti e l'1-0 è anche il risultato su cui le squadre chiudono un primo tempo divertentissimo. Nella ripresa Banega trova il pareggio con una gran giocata a 15' dal termine, ma 4 minuti più tardi Manolas sale in cielo e di testa regala i tre punti ai suoi.

Spalletti sceglie Dzeko dal primo minuto nel tridente con Perotti e Salah, sull'out di sinistra c'è l'ex Juan Jesus, con Florenzi spostato più avanti e Bruno Peres che ritrova il suo posto sulla destra. De Boer, dopo l'inatteso ko in coppa con lo Sparta Praga, recupera Joao Mario a centrocampo, schiera Ansaldi dal primo minuto e Santon sulla fascia sinistra.

Il ko del Napoli a Bergamo costringe le due squadre a vincere e l'avvio di partita è esaltante: dopo un tiro a lato di Icardi, Bruno Peres sfonda subito sulla destra e mette in mezzo per Dzeko, che dopo 5 minuti porta avanti i giallorossi. La reazione dell'Inter (per la settima volta in svantaggio in 8 partite) è rabbiosa, Banega calcia dalla distanza e trova un clamoroso palo interno. La partita è bellissima, le squadre sono lunghe e le difese da rivedere: a metà primo tempo Salah si presenta due volte a tu per tu con Handanovic e si divora il gol del 2-0, i nerazzurri rispondono con un sinistro dal limite di Candreva su cui è miracoloso Sczesny, poi Miranda mette a lato di testa da ottima posizione. Le occasioni si sprecano, da una parte e dall'altra, ma le migliori sono comunque della Roma, che a destra sfonda a piacimento e sfrutta le incursioni di Florenzi, clamoroso il suo errore in chiusura di tempo.

La ripresa inizia come era finito il primo tempo, con occasioni da gol a ripetizione e i portieri grandi protagonisti. L'Inter si getta in avanti alla ricerca del gol del pareggio e la Roma è molto brava a costruire le ripartenze, ma non a finalizzarle, come dimostrano prima Dzeko e poi Strootman di testa. Dopo 15' De Boer toglie Joao Mario e Ansaldi, entrambi non al meglio, e cambia fascia a Santon, ubriacato fino a quel momento da un devastante Salah, che torna a destra. Il cambio tattico fa bene ai nerazzurri, che guadagnano campo e vanno vicini al pari prima con una punizione dal limite di Perisic e poi con Gnoukouri, che da centro area sfrutta nel peggiore dei modi l'assist di Nagatomo. Sono le premesse del gol nerazzurro, che arriva a 15' dal termine grazie a Banega, bravissimo a dialogare con Icardi e a far fuori De Rossi con un deibbling secco. La goia del pari dura però solo pochi minuti: Jovetic sbaglia e commette fallo sul limite dell'area, Florenzi mette in mezzo e Manolas stacca di testa e regala il nuovo vantaggio ai suoi. Nel finale Dzeko ha sulla testa la palla per il 3-1 che chiuderebbe la partita, ma Handanovic è miracoloso e gli dice di no.