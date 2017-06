Serie A, Roma-Genoa: chiesto l'anticipo per la festa di Totti

Anche se Francesco Totti non ha ancora pubblicamente confermato il ritiro dal calcio - o l'addio dalla Roma -, la società giallorossa ha già ufficializzato che domenica prossima contro il Genoa all'Olimpico ci sarà la festa di saluto al capitano giallorosso. L'ultimo turno di campionato si giocherà tutto domenica 28 alle 20:45 ma la Roma ha chiesto l'anticipo alle 18 visto che il post-match, proprio per il Totti-day, sarà probabilmente lungo.



Il sì della Lega Calcio, però, dipende anche da Sampdoria-Napoli: la corsa al secondo posto è ancora aperta e, per la regolarità del confronto tra azzurri e giallorossi, serve che le due partite si giochino contemporaneamente. In pratica, la festa di Totti dipende (anche) dal Napoli: decisione attesa entro martedì.