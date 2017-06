Serie A, Roma-Genoa 3-2: il secondo posto è dei giallorossi

Nella 38.ma e ultima giornata di serie A la Roma soffre e batte 3-2 il Genoa all'Olimpico mantenendo il secondo posto. Decide un gol di Perotti al 90'. Chiude sul terzo gradino del podio il Napoli, che vince 4-2 a Genova con la Samp. Giallorossi ai gironi di Champions e azzurri ai preliminari.



ROMA-GENOA 3-2 (qui cronaca e tabellino)

Porto, Lione, Lazio (in coppa Italia) e Genoa. La stagione della Roma ha rischiato di essere ricordata per queste quattro stazioni di una via crucis calcistica. L'eliminazione dalla Champions, dall'Europa League e dalla Coppa Italia avevano certificato l'immaturità di una squadra che si scioglie nei momenti decisivi. Le difficoltà non sono mancate nemmeno nella sfida contro i rossoblù, già salvi e privi di diversi titolari. Il gol del giovane Pellegri gela Olimpico prima che Dzeko (rete 29 e titolo di capocannoniere) rimetta le cose a posto. I giallorossi però non danno mai la sensazione di avere completamente in mano il match e anzi rischiano nelle ripartenze avversarie. L'ingresso di Totti (alla sua ultima partita con la Roma) al 54' sembra non bastare perché i padroni di casa faticano a trovare gli spazi giusti e sono costretti a una serie di passaggi in orizzontale. Al 74' la svolta: Laxalt manca l'intervento di testa, Dzeko ne approfitta e De Rossi sfrutta nel migliore dei modi l'assist del compagno per insaccare. Il sospiro di sollievo per i capitolini dura solo 5': Lazovic di testa riporta il punteggio in parità con la complicità di Szczesny, Fazio e Rui. L'estremo difensore si riscatta deviando sul palo il tiro dello scatenato Lazovic, abile a inserirsi nelle praterie lasciate libere dalla difesa rivale. La Roma va totalmente in bambola tra l'incredulità (e qualche fischio) dei tifosi. La paura viene scacciata da Perotti al 90': il sinistro ravvicinato dell'argentino vale il secondo posto e la qualificazione ai gironi di Champions.



SAMPDORIA-NAPOLI 2-4 (qui cronaca e tabellino)

48 punti in 19 partite. Da questa ruolino di marcia nel girone di ritorno) il Napoli può e deve ripartire per puntare allo scudetto nella prossima stagione. Intanto alla squadra di Sarri va senza alcuna ombra di dubbio l'Oscar per il migliore calcio proposto in questo campionato. Un calcio che diverte i protagonisti in campo e fa divertire gli spettatori e gli amanti del pallone. Anche a Marassi gli azzurri fanno la partita, dominano in lungo e in largo e conquistano la vittoria numero 13 in trasferta: nessuno ha fatto meglio dei campani, trascinati ancora una volta da Mertens, Insigne, Callejon e Hamsik. Sono loro gli uomini copertina di un Napoli capace di andare a segno per ben 94 volte (migliore attacco del torneo, record di gol). Mertens non può festeggiare il titolo di capocannoniere ma 28 gol sono un bottino più che invidiabile, da centravanti di razza. Questi numeri leniscono solo in parte la delusione per il mancato sorpasso sulla Roma al secondo posto: le speranze del Napoli si sono infrante al 90'. Ad agosto ci sarà dunque il primo impegno da non fallire nei preliminari di Champions.