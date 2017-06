Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: giallorossi secondi

Venticinque minuti viola, sessantacinque giallorossi: il 4-0 dell'Olimpico racconta una partita quasi sempre dominata dalla Roma con una Fiorentina che si spegne troppo presto e nella ripresa quasi non vede palla. Spalletti si rialza presto dal rocambolesco ko con la Sampdoria, trova la quattordicesima vittoria consecutiva in casa e ritorna secondo alle spalle della Juventus in attesa che, finalmente, mercoledì la classifica si levi di torno gli asterischi.



I giallorossi si godono il solito Nainggolan leader a 360°, capace anche di trovare l'ottavo gol stagionale, uno Dzeko in versione tutto campo (vedi come avvia l'azione del tris) ma anche un De Rossi decisivo come non mai visto il quarto assist in campionato (non accadeva dal 2009/10) oltre alla ritrovata impermeabilità difensiva. La Fiorentina interrompe la mini-serie di vittorie esterne, ora ferme a due, incapace di essere pericolosa davanti e tremendamente ballerina dietro con un Sanchez in continua difficoltà: la zona Europa rimane lontana cinque punti.



Roma-Fiorentina 4-0 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Parte meglio la Fiorentina con Chiesa lanciato sul filo del fuorigioco da Rodriguez, pallonetto sull'uscita di Szczesny ma Fazio salva prima che il pallone entri. Il palleggio preciso e rotondo dei viola, però, all'improvviso si spegne come fosse schiacciato un interruttore, contestualmente la Roma sale di giri e per tre volte va vicina al vantaggio: Bruno Peres ha sulla coscienza l'occasione più ghiotta, al 29'. Poco male, dieci minuti più tardi Dzeko sblocca sul lancio di De Rossi, approfittando dell'erroraccio di Sanchez sul fuorigioco. Inizia quindi il monologo giallorosso, una prestazione fatta di pressing alto, giro palla orizzontale/verticale a seconda dei momenti e ripartenze vertiginose quando serve. Merito di Emerson e Bruno Peres ma pure del punto di riferimento offensivo di Dzeko e del lavoro di cucitura tessuto dalla cerniera di centrocampo. Nella ripresa non cambia niente, tanto che la Roma segna tre gol in 25 minuti: prima Fazio di testa (sul solito Sanchez...) da punizione, poi gran contropiede che Nainggolan chiude magistralmente e infine ancora Dzeko che ruba palla ad Astori e firma il 24° gol stagionale (sono 17 in serie A). Nel finale c'è anche gloria per Totti e il debutto di Grenier.