Serie A, Roma-Empoli 2-0: decide la doppietta di Dzeko

Missione compita con fatica. La Roma batte 2-0 l'Empoli e si porta a -5 dalla capolista Juventus, impegnata domenica sera nella difficile trasferta contro il Napoli al San Paolo. A dispetto del risultato i giallorossi hanno sofferto non poco per avere la meglio sulla formazione di Martusciello, intraprendente e 'sfrontata'. Spalletti deve ringraziare Sczezsny, autore di parate decisive e Dzeko, che con la doppietta odierna raggiunge quota 33 gol stagionali: nessuno nella Roma ha mai realizzato così tanti gol in un'annata. Il tecnico deve intervenire in fretta per correggere le sbavature nel reparto arretrato in vista del derby con la Lazio: certe disattenzioni potrebbero costare carissime. Proprio la sfida di Coppa Italia potrebbe avere tolto qualche energia mentale alla Lupa, poco brillante dal punto di vista del gioco e spesso in balia delle avanzate rivali. Intanto però il primo posto è più vicino, e se arrivassero buone notizie intorno alle 22:30 di domani...



ROMA-EMPOLI 2-0 (CRONACA E TABELLINO)



Gli ospiti si presentano all'Olimpico senza alcun timore reverenziale e gestiscono il possesso palla in avvio mettendo anche qualche brivido a Szczesny sfruttando la velocità di Thiam. L'undici di Martusciello può anche recriminare per un fuorigioco fischiato erroneamente allo stesso Thiam, poi steso in area da Szczesny. Dzeko prova a svegliare i giallorossi ma il suo colpo di testa non inquadra la porta. Al 12' il bosniaco aggiusta la mira e batte Skorupski con una deviazione da due passi su corner. La rete non demoralizza i toscani, che continuano a creare grandi grattacapi alla difesa capitolina e a mantenere costantemente il controllo del pallone costringendo di fatto la squadra di Spalletti a ripiegare nella propria metà campo. Con il trascorrere dei minuti la Roma prova ad alzare il baricentro: Paredes impegna Skorupski (destro potente da fuori) e sul corner successivo Fazio è impreciso in elevazione. Sul fronte opposto il tiro di El Kaddouri termina sull'esterno della rete prima che Perotti sprechi di testa da buona posizione in un susseguirsi di occasioni. Quella più clamorosa capita a Marilungo: la punta empolese spedisce alto a tu per tu Szczesny, abile in qualche modo a infastidire l'attaccante in uscita.



Nella ripresa il duello si ripete: Szczesny è strepitoso nel deviare il tocco d'esterno del numero 89 azzurro. Scampato il pericolo, i padroni di casa cercano di aumentare la pressione per mettere i rivali all'angolo: al 56' Dzeko raddoppia girando in rete sulla sponda di Salah. Messo al sicuro il risultato la Roma gioca con maggiore tranquillità e Spalletti inizia a pensare al derby di Coppa Italia con la Lazio inserendo Grenier al posto di Perotti. Nonostante il doppio svantaggio l'Empoli non si arrende anche perché i giallorossi peccano di concentrazione: l'imprendibile Thiam impegna ancora una volta l'attento Szczesny. In fase offensiva le cose vanno meglio per i capitolini: Salah colpisce la traversa con un colpo di testa. Sempre in ottica derby l'applautissimo Dzeko lascia spazio all'altrettanto applaudito Totti. Il numero 10 si rende subito protagonista di un delizioso assist per Salah, chiuso all'ultimo. Nel finale Buchel sfiora l'eurogol: il suo sinistro si spegne non lontano dall'incrocio dei pali. E' questa l'ultima emozione della notte dell'Olimpico.