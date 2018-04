Serie A, Roma-Chievo 4-1: doppietta di Dzeko, ora il Liverpool

Missione compiuta per la Roma, che si prepara al ritorno della semifinale di Champions League contro il Liverpool travolgendo il Chievo all'Olimpico con un 4-1 che, se replicato mercoledì sera, farebbe letteralmente impazzire un'intera città. Tutto facile per i giallorossi contro i veronesi, Schick sblocca la gara all'8', Fazio ed El Shaarawy colpiscono un palo a testa, poi Dzeko (40') firma il 2-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa il Chievo potrebbe riaprirla (espulso Juan Jesus), ma Alisson para il rigore di Inglese e poi El Shaarawy e Dzeko nel giro di due minuti chiudono i conti con due super gol che fanno spellare le mani ai tifosi giallorossi.

Roma-Chievo 4-1 (cronaca e tabellino)

Di Francesco deve rinunciare a Strootman e Perotti, ma non pensa al Liverpool e manda in campo praticamente la formazione titolare con Juan Jesus al posto di Manolas e Schick nel tridente con Dzeko ed El Shaarawy. Maran risponde con 5-3-2 mascherato da 3-5-2 in cui Pucciarelli agisce in avanti insieme ad Inglese e Radonavonic guida la difesa.

Pronti via e Castro spaventa l'Olimpico scheggiando la traversa col destro (6'), ma è solo un fuoco di paglia perché due minuti più tardi la Roma è già in vantaggio grazie al secondo gol in altrettante partite di Schick, bravo a sfruttare l'assist di Nainggolan e soprattutto l'errore di Radovanovic. Il gol subito fa sbandare pericolosamente il Chievo, Fazio colpisce il palo di testa, poi gol annullato ad El Shaarawy per fuorigioco: il Faraone sembra in linea sull'assist di Kolarov, ma dopo la revisione del Var il punteggio rimane sull'1-0 (14'). Ancora l'ex attaccante del Milan protagonista al 27', ma il suo splendido destro a giro si spegne di nuovo sul palo (sono 22 i legni colpiti in questo campionato dalla Roma, raggiunta l'Inter, contro cui questa serie iniziò nel girone d'andata). Il gol del raddoppio arriva comunque nel finale della prima frazione (40') grazie alla zampata di Dzeko, che anticipa i difensori e trasforma l'assist al bacio di Kolarov: si va al riposo sul 2-0 e tra gli applausi convinti dell'Olimpico.

La ripresa comincia con Gamberini per Bani e con la Roma che riprende da dove aveva interrotto, Sorrentino si deve superare due volte per dire di no a Dzeko (50'). La Roma controlla e gestisce il ritmo, ma al 56' la difesa giallorossa si addormenta su un lancio per Pucciarelli, Juan Jesus stande Inglese e viene espulso: sul dischetto (dopo il controllo del Var) si presenta l'attaccante di proprietà del Napoli, che però calcia troppo centrale e si fa respingere il tiro da Alisson. Dal possibile 2-1 al 3-0 in dieci minuti, El Shaarawy ridicolizza Gamberini, semina metà difesa veronese e firma il tris con una gran giocata individuale. Passa soltanto un minuto e Dzeko sigla la doppietta personale inventandosi un bellissimo sinistro dal limite che si spegne nell'angolino, è poker dei giallorossi, che nonostante l'inferiorità numerica continuano comunque a dominare in lungo e in largo. A parte il gol di testa di Inglese all'87', gli ultimi minuti sono pura accademia per la squadra di Di Francesco, che ora potrà concentrarsi solo sull'impresa impossibile (?) di mercoledì sera.