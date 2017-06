Serie A, Roma-Cagliari 1-0: la firma è di Dzeko

La quattordicesima firma in campionato di Dzeko vale il quarto successo consecutivo per la Roma, il bosniaco porta tre punti fondamentali ai giallorossi per superare il Napoli e rimanere secondi in scia alla Juventus. Ma l'ampiezza del risultato, 1-0 (ed è il terzo consecutivo, difensivamente parlando si può vedere il bicchiere mezzo pieno) all'Olimpico nel posticipo della ventunesima giornata di serie A, descrive bene le difficoltà incontrate contro un Cagliari volenteroso e organizzato ma quasi mai presente dalle parti di Szczesny mentre i migliori in campo, Dzeko a parte, risultano De Rossi e Nainggolan, cioè chi fa filtro a centrocampo e rilancia l'azione.



E allora chissà se Luciano Spalletti giudicherà nuovamente la prestazione "cazzutissima", espressione coniata dopo la vittoria di Marassi contro il Genoa per identificare una squadra finalmente non più solo bella ma anche grintosa, concreta, con i denti stretti. Da quella partita la Roma ha preso fin troppo alla lettera Spalletti, pure con Udinese e Cagliari non si è vista la squadra spumeggiante di inizio campionato.



ROMA-CAGLIARI 1-0 (Cronaca, tabellino e classifiche)

Nel primo tempo, una sola grande occasione sprecata da Dzeko in versione Mister Hyde. Per fortuna il numero 9 giallorosso nella ripresa torna Dottor Jekyll e capitalizza al 55' il lancio di Rudiger, liberandosi di Murru con le maniere forti e battendo Rafael. Come sempre in questo tipo di partite, dopo il vantaggio la Roma trova più spazi anche se mancano le volate disperate di Salah, intanto Rastelli prova la doppia punta ma toglie Farias lasciando più sguarnita la fascia di Bruno Peres, che non a caso avrebbe l'occasione di chiudere il match ma sbaglia clamorosamente il tap-in da due passi dopo la corta respinta di Rafael su Dzeko. Altra doppia occasione per Nainggolan (botta di destro al volo, bravo il portiere rossoblù) e ancora Dzeko che svetta in area e trova la traversa, nel finale espulso Joao Pedro per un fallaccio su Strootman.