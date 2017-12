Serie A, Roma-Cagliari 1-0: decidono Fazio e...il Var

Forse così è ancopra più bello. La Roma vince all'ultimo secondo una partita difficilissima all'Olimpico contro il Cagliari e per festeggiare il gol da tre punti di Fazio deve anche aspettare due interminabili minuti che Damato faccia il check con il Var per convalidare. Una vittoria importantissima per la squadra di Di Francesco, che si sblocca dopo 180' di astinenza in zona gol e raggiunge la Juve a quota 38 punti, ma bisogna riconoscere il garden merito del Cagliari, che esce sconfitto dal campo dopo una gara giocata in modo tatticamente inecceppibile punito da un errore di quello che finora era stato il migliore in campo: Cragno. Il baby portiere respinge goffamente su Fazio in occasione del gol dopo che a inizio rirpesa aveva respinto il rigore di Perotti.

Roma-Cagliari 1-0 (tabellino e cronaca)

Di Francesco vuole approfittare del ko dell'Inter e per la prima volta schiera insieme dall'inizio Schick e Dzeko nel tridente con Perotti, a centrocampo Pellegrini concede un turno di riposo a Strootman, Florenzi fa il terzino. Lopez risponde infarcendo il centrocampo di uomini per essere in superiorità con Pavoletti unica punta e Joao Pedro ad ispirarlo.

I giallorossi nei primi minuti partono forte, Florenzi viene stoppato sul più bello da Ionita, poi ci prova Kolarov e Cregno para a terra. Dopo un inizio incoraggiante però la Roma perde ritmo, il Cagliari è messo bene in campo, i tre davanti non trovano l'intesa giusta e la squadra di Di Francesco non riesce a trovare gli spazi per colpire. Il risultato è un primo tempo avaro di emozioni in cui il Cagliari non tira mai verso la porta di Alisson e la Roma effettua un solo tiro nello specchio (bravo Cragno sulla botta di Nainggolan).

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e seguendo lo stesso copione del primo tempo, ma al 4' la gara potrebbe svoltare: Dzeko entra in area e cade dopo un contatto con Cragno, Damato lo ammonisce, ma poi viene richiamato dal Var, torna sui suoi passi, assegna il rigore ai giallorossi e toglie il giallo all'attaccante bosniaco. Sul dischetto si presenta Perotti, solita rincorsa a rallentatore, ma poi l'argentino si fa ipnotizzare da Cragno, che addirittura blocca la sfera e fa esplodere la panchina rossoblu. L'errore dal dischetto sembra togliere energie ai giallorossi, che anche se giocano quasi stabilmente nella metà campo degli ospiti faticano a creare vere occasioni da gol. Nonostante l'ingresso in campo di El Shaarawy le cose non cambiano e a 10' dal termine i giallorossi rischiano addirittura la beffa quando Farias, entrato al posto di Joao Pedro, calcia malissimo da ottima posizione. Di Francesco si gioca anche la carta Under (al posto di un deludente Schick), il direttore di gara concede sei minuti di recupero e all'ultimo respiro arriva l'ormai inaspettata rete di Fazio, che fa letteralmente esplodere l'Olimpico.