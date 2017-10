Serie A, Roma-Bologna 1-0: decide El Shaarawy

La Roma si è specializzata nelle vittorie di misura: dopo Torino e Crotone, anche contro il Bologna finisce 1-0. Il successo dell'Olimpico, il terzo consecutivo per i giallorossi dopo la sconfitta con il Napoli, arriva grazie a una magia di Stephan El Shaarawy: poco dopo la mezz'ora il Faraone si inventa un grande sinistro al volo a incrociare sull'angolo calciato da Pellegrini, Da Costa può solo vedere il pallone insaccarsi. Dopo la rete, applaudita anche da Francesco Totti in tribuna, dedica a Karsdorp recentemente operato per la rottura del legamento crociato.



Un lampo che ha squarciato un match dai ritmi lenti e senza grandissime occasioni (annullati due gol a Dzeko per fuorigioco) anche perché i giallorossi scelgono di gestire forze e risultato mentre la squadra di Donadoni non è quasi mai riuscita a farsi vedere dalle parti di Alisson, la scarsa vivacità del trio felsineo non è cambiata neppure con l'ingresso nel finale del fischiatissimo ex Destro.



Prestazione di El Shaarawy a parte, Di Francesco può consolarsi con la solidità difensiva dei suoi - settima partita senza subire gol - che hanno concesso poco o niente al Bologna anche per merito dell'ennesima grande prova di Fazio, utile a coprire anche qualche possibile falla dal lato di Juan Jesus. Ancora brutte notizie, invece, dall'infermeria: se alla Roma mancavano già Manolas, Karsdorp e Emerson, bisogna anche aggiungere il forfait di Bruno Peres, uscito a venti minuti dalla fine per un problema muscolare alla gamba destra.