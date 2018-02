Serie A, Roma-Benevento alle 20.45: Perotti gioca

ROMA-BENEVENTO UFFICIALI domenica alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD



Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Gerson; Under, Perotti, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.

Panchina: SLobont, Skorupski, Juan Jesus, Capradossi, Schick, De Rossi, Defrel, Bouah, Riccardi, Marcucci.

Squalificati: Pellegrini, Nainggolan

Indisponibili: Karsdorp, Jonathan Silva, Gonalons, Bruno Peres



Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Sandro, Viola; Djuricic, Guilherme, D'Alessandro; Brignola. All.: De Zerbi.

Panchina: Brignoli, Del Pinto, Coda, Tosca, Gyamfi, Memushaj, Diabate, Parigini, Billong, Iemmello, Sagna, Lombardi.

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Antei