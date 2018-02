Serie A, Roma-Benevento 5-2, Under show, Lazio scavalcata

Il futuro chiarirà se nelle prime due domeniche di febbraio del 2018 sia nata o no una stella, il presente dice che Under, oggetto del mistero fino a una settimana fa, è l'uomo in più della Roma. Il 5-2 al Benevento è frutto soprattutto delle magie del giovane turco che ribalta la partita con 20 minuti di fuoco: un assist e due gol per rilanciare i giallorossi al quarto posto, in zona Champions, davanti alla Lazio. Non tutti i problemi sono risolti per Di Francesco, ma vincere lo aiuterà.



L'inizio della Roma è quasi scioccante: il 4-2-3-1 con Gerson e Strootman a centrocampo di fatto non è una scelta, ma un obbligo dettato dalle assenze di Nainggolan e Pellegrini e dalle condizioni deficitarie di De Rossi (entrato nel finale). L'esperimento forzato non funziona, perché il brasiliano non è un regista, l'olandese sembra involuto e spesso entrambi vanno fuori giri anche in fase di interdizione, così il Benevento ne approfitta, per almeno 20 minuti mette in difficoltà gli avversari con le accelerazioni di Brignola a destra e al 7' sblocca il risultato col falso 9 Guilherme, bravo a difendere palla in area e a calciare, fortunato nel trovare la deviazione decisiva di Manolas.



La Roma ci mette un po' a carburare, al di là delle occasioni che spreca, con un paio di colpi di testa di Dzeko (uno respinto da Viola con Puggioni forse battuto) e un paio di conclusioni di El Shaarawy. A mancare completamente nel primo tempo è Perotti, lontanissimo dalla condizione migliore. Il pari, allora, arriva sugli sviluppi di un calcio da fermo, tallone d'Achille del Benevento: Kolarov crossa, Fazio colpisce quasi indisturbato di testa e insacca.



Nel secondo tempo Dzeko mette subito paura a Puggioni, sempre di testa, poi Di Francesco decide di inserire Defrel al posto di El Shaarawy e la partita cambia. Ma non è la mossa del tecnico a risultare decisiva: in una Roma che viaggia a strappi sono le giocate individuali a fare la differenza ed è ancora Under, come a Verona, a tirare fuori il jolly, anzi tre, uno dietro l'altro: prima con una volata da urlo e il cross perfetto sulla testa di Dzeko per il gol del sorpasso, poi con la conclusione vincente sull'assist di Perotti, infine con la vera gemma della serata, il sinistro a giro sul secondo palo.



Il Benevento prova a restare in partita con un gol di Brignola (su assist di Lombardi), ma a chiudere i conti ci pensa Defrel su rigore in pieno recupero segnando la prima rete in giallorosso. La Roma torna a vincere all'Olimpico dopo quasi due mesi. Non è ancora tornata quella che a ottobre strapazzava il Chelsea, ma con la Champions che si avvicina sembra sentire di nuovo profumo di gloria.