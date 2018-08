Serie A, Roma-Atalanta 3-3, Manolas salva Di Francesco

Si saranno divertiti tutti, tranne Di Francesco e Gasperini. Roma-Atalanta finisce 3-3 ed è difficile parlare di punto guadagnato per entrambi gli allenatori: l'altalena di emozioni, tra giocate spettacolari ed errori terrificanti, non premia nessuno, con i bergamaschi che buttano via il possibile colpaccio facendosi rimontare da 3-1 a 3-3 nella ripresa e i giallorossi che non tengono il passo di Juve e Napoli, pareggiando contro un avversario andato in campo senza 8 titolari. Gasp ha rischiato lanciando Pessina e Valzania titolari e lasciando in panchina Papu Gomez e tutto il centrocampo titolare per turnover, perché giovedì l'Atalanta si gioca la qualificazione ai gironi di Europa League. Stava per avere ragione e forse l'ha avuta comunque.



La partita comincia con una magia che avrebbe meritato di passare alla storia come un gol decisivo e invece, clamorosamente, è solo un lampo di una Roma pessima, forse la peggiore dell'era Di Francesco: sul cross dalla destra di Under, Pastore si inventa un colpo di tacco strabiliante e sblocca il risultato quando è passato poco più di un minuto.



La Roma finisce lì, come se il capolavoro della sua stella l'avesse stordita: il blackout dura fino all'intervallo, con l'Atalanta che tiene il possesso palla per oltre il 60% e costruisce palle gol a ripetizione, andando a segno tre volte. Quando Castagne realizza il comodo tap-in dopo il palo di Zapata, le avvisaglie del pari c'erano già state con Rigoni e Ali Adnan. Proprio Rigoni, all'esordio in maglia nerazzurra e in Serie A, diventa il grande protagonista del primo tempo segnando una doppietta, prima centrando la porta da due passi su assist di Zapata e poi chiudendo un'azione meravigliosa rifinita da Pasalic.



I fischi dell'Olimpico accompagnano la Roma negli spogliatoi e nella ripresa entra un'altra squadra, in tutti i sensi. Di Francesco lascia fuori Cristante e Pellegrini passando al 4-2-3-1 con Nzonzi davanti alla difesa insieme a De Rossi e Kluivert ala sinistra. I giallorossi cominciano a spingere e l'Atalanta va in difficoltà con Florenzi bravo a riaprire la partita con un'incursione centrale alla Zanetti e un tiro non irresistibile che sorprende Gollini.



Il terzino sembra indemoniato, poi è costretto a lasciare il campo per infortunio facendo posto a Schick. Ma la Roma non smette di attaccare e sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pastore trova il pari con Manolas. L'Atalanta è in tilt, rischia di capitolare su un colpo di testa di Dzeko e poco dopo serve una prodezza di Gollini su Schick per salvare il risultato. Il finale è ricco di emozioni: i bergamaschi vanno più volte al tiro senza fortuna, Kluivert si fa rimontare da Castagne sprecando il possibile contropiede del 4-3. Ma sarebbe stato davvero troppo.