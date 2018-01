Serie A, Roma-Atalanta 1-2: Cornelius e De Roon gelano l'Olimpico

La Roma non sa più vincere. I giallorossi confermano la preoccupante involuzione dell'ultimo periodo cadendo 2-1 all'Olimpico contro l'Atalanta dopo aver giocato tutta la ripresa in superiorità numerica. Nerazzurri avanti poco prima del quarto d'ora con Cornelius, il raddoppio lo firma 5 minuti dopo De Roon, che nel finale di primo tempo si fa espellere per doppio ammonizione. Nella ripresa Dzeko accorcia le distanze al 60', la Roma ci prova ma non crea mai veri pericoli a Berisha e alla fine la Dea può festeggiare la seconda impresa di una settimana davvero incredibile.

Privo di Nainggolan spedito in tribuna in punizione e di De Rossi acciaccato, Di Francesco lancia Gonalons dal primo minuto con Strootman e Pellegrini e davanti sceglie Dzeko e non Schick. Gasperini risponde con Gomez e Ilicic a sostegno di Cornelius, a centrocampo riposa Cristante, Spinzzola e Hateboer sulla fasce e Freuler e De Roon in mediana.

La prima occasione della gara è un tiro dal limite di El Shaarawy su cui è bravo Berisha (10'), ma tre miunuti dopo Gonalons perde un brutto pallone a metà campo e lancia il contropiede della Dea con Cornelius, Fazio temporeggia ma non chiude e l'attaccante danese batte Alisson con un sinistro chirurgico all'angolino. Il vantaggio mette la gara sui binari preferiti dai nerazzurri, che possono scaternarsi in ripartenza approfittando anche degli errori di impostazione di una Roma in bambola: poco prima del 20' arriva addirittura il 2-0 firmato De Roon, che mette dentro il delizioso assist di Gomez. La Roma accusa l'uno-due e fatica a scuotersi, per creare un pericolo a Berisha ci vuole una punizione dal limite di Kolarov, che Dzeko devia fuori di un soffio. Poco dopo colpo di testa alto di Perotti, ma è un fuoco di paglia perché i giallorossi continuano a sbagliare tantissimo e rischiano di capitolare definitivamente prima sul sinistro di Cornelius (33') e poi sul destro dal limite di Freuler, che si stampa sul palo ad Alisson battuto (37'). Nel finale di primo tempo Dzeko va vicino a riaprire la gara, poi De Roon stende Kolarov e si becca il secondo giallo, troppo severo (Gasperini si infuria e viene cacciato), lasciando i suoi in 10. Il 2-0 con cui va negli spogliatoi è meritatissimo per l'Atalanta.

La ripresa inizia con Cristante al posto di Ilicic, ci si aspetterebbe una Roma all'arrembaggio, ma la prima occasione è per l'Atalanta col colpo di testa alto di Palomino. Dopo 5 minuti Di Francesco si gioca la carta Schick (fuori Pellegrini), la Roma guadagna campo e conquista una serie di corner, sull'ultimo dei quali Dzeko sfiora il gol di testa (54'). Passano soltanto due minuti e finalmente l'attaccante bosniaco si sblocca battendo Berisha di sinistro sull'assist in profondità di El Shaarawy. Il gol dà coraggio ai giallorossi, Schick sembra ispirato e Kolarov sfiora l'eurogol con un missile da 30 metri prima dell'ingresso in campo di Petagna (fuori Cornelius) al 60'. Si gioca quasi stabilmente nella metà camp nerazzurra, l'Atalanta si copre inserendo Masiello per uno stremato Papu Gomez e alza la posizione di Spinazzola, la Roma fatica a creare occasioni da gol, così Di Francesco lancia nella mischia anche Under per Strootman (75') e Bruno Peres per Florenzi (82'). Il laterale brasiliano si mette subito in mostra con un assist per El Shaarawy su cui Masiello si immola e respinge, ma per i giallorossi è l'ultima occasione: al triplice fischio esplode la festa della Dea, mentre l'Olimpico fischia i suoi beniamini. La Roma non vince da tre partite, la Lazio adesso è davanti.