Serie A, rivoluzione orari: divisione in 10 fasce orarie

Inter-Milan del 15 aprile alle 12:30 sembra essere solo l'inizio, l'apripista: la Lega Calcio sta infatti studiando una rivoluzione del calendario di serie A per portare lo spezzatino ai massimi livelli. Una scelta che strizza l'occhio ai mercati stranieri e in particolare quello orientale e che potrebbe modificare profondamente le abitudini dei tifosi italiani. La spalmatura, dopotutto, è da anni in vigore in Inghilterra e in Spagna quindi la soluzione non è nuova.



Ad ogni modo, le fasce orarie del weekend di serie A potrebbero diventare dieci. A seconda di anticipi e posticipi (causa coppe europee, coppa Italia, nazionale e/o festività), ecco quando potrebbe giocarsi una partita del massimo campionato italiano:

Venerdì alle 20:45

Sabato alle 12:30

Sabato alle 15:00

Sabato alle 18:00

Domenica alle 12:30

Domenica alle 15:00

Domenica alle 18:00

Domenica alle 20:45

Lunedì alle 20:45



Bisogna poi considerare la possibilità che si giochi il 26 dicembre, l'1 gennaio e una pausa invernale più corposa. Ecco che la serie A si adeguerebbe a Premier League e Liga, sperando che in Cina e dintorni apprezzino...

IL CASO ROMA-ATALANTA A PASQUA

In tema di rivoluzioni, anche quella di Roma-Atalanta della 32.ma giornata (prevista sabato 15 aprile) del campionato in corso sarebbe una primizia. Se infatti i giallorossi si qualificassero ai quarti di Europa League, giocherebbero l'andata giovedì 13 e quindi la partita contro i bergamaschi verrebbe spostata a domenica 16: ovvero Pasqua.



La Conferenza Episcopale Italiana si è già fatta sentire: "L’ultima frontiera, quella del rispetto di una festività sentita dalla maggioranza degli italiani, sta per cadere. Non si può fare altrimenti? Chiediamo rispetto, non si può giocare a pasquetta?".



Il presidente di Lega Serie A Beretta ha già risposto: "Se la Roma passerà il turno, avrebbe il diritto di chiedere lo spostamento alla domenica o al lunedì. Un diritto per tutte le squadre che capitano in situazioni simili, si giocherebbe la sera senza intralciare le celebrazioni della Santa Pasqua".