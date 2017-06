Serie A, rivincita Giampaolo: la Samp vince il derby

Il derby di Genova, bello e intenso, premia la Sampdoria di Giampaolo che la vince più con la tecnica che con la grinta, con Muriel in forma strepitosa e Quagliarella (nonostante il rigore parato da Perin) sugli scudi oltre a una difesa più attenta. Juric, in tribuna perché squalificato, non inverte la rotta - una sola vittoria nelle ultime sei partite - eppure ha avuto le occasioni per portare a casa una partita importante, ma traverse e decisioni di Tagliavento (vedi il gol annullato a Pandev) non gli hanno sorriso. L'assenza di Pavoletti, solo 20 minuti per lui, e una squadra più scollata degli avversari hanno pesato all'interno di novanta minuti di combattimento. Nonostante la grinta dei rossoblù, globalmente la Sampdoria si è comunque fatta preferire, anche nei momenti di tensione finale con l'esperienza di Palombo e Silvestre a coordinare la retroguardia e la tecnica di Linetty e Djuricic a tenere la palla lontano da Puggioni. Così Giampaolo, tanto chiacchierato, ritorna a vincere dopo 55 giorni e torna a -1 in classifica dai rivali cittadini.

SAMPDORIA-GENOA 2-1 (Tabellino e cronaca)



Partita a ritmi pazzeschi sin dai primi minuti del primo tempo, Quagliarella subito in spolvero ma il tuffo di testa sul cross di Bruno Fernandes trova un grande Perin. La variabile del traversone dalla destra funziona decisamente meglio al 12' quando Bruno Fernandes pesca ancora Quagliarella che, con un tocco delizioso, serve Muriel tutto solo che di potenza apre le marcature. Ma il match rimane aperto, tanto che il Genoa trova il pari prima della mezz'ora con un'azione quasi fotocopia ma questa volta il cross è di Edenilson e il tap-in di Rigoni. Il gol scuote i rossoblù che in due minuti colpiscono una traversa su un tiro-cross di Izzo e poi si vede annullare (con qualche dubbio) l'1-2 di Pandev dopo il miracolo di Puggioni su Burdisso. Come prima, la grande occasione cambia l'inerzia che va a favore dei blucerchiati: se Silvestre al 39' pareggia il conto delle traverse (e la Goal Line Technology impazzisce, assegno un gol inesistente e costringendo Tagliavento a interrompere la gara per un minuto) a squadra, ben più grossa è la chance dal dischetto di Quagliarella (atterrato da Perin in area dopo il buon lavoro di Barreto) che però si fa ipnotizzare dal numero 1 genoano.



L'attaccante sampdoriano sa che ha qualcosa da farsi perdonare e comincia la ripresa carico a pallettoni: sul primo tentativo di sinistro, Perin si supera poi mette lo zampino nella respinta che il portiere rossoblù spara addosso a Izzo per l'autogol del nuovo sorpasso dei padroni di casa. La paura di un derby e la stanchezza di una partita intensissima (vedi i crampi di Muriel) spegne i ritmi nel finale. Juric, dalla tribuna, prova la carta Pavoletti, l'attaccante non ha ancora la forma giusta ma punge con due colpi di testa, il primo facile per Puggioni, il secondo molto più pericoloso ma fuori di poco. L'ultimo assalto è di Ninkovic ma Puggioni sventa il possibile 2-2.

Stefano Fiore