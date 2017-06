Serie A, rimonta Sampdoria con Quagliarella e Muriel, il Sassuolo crolla a Marassi

Nel lunch match della 13.a giornata di Serie A la Sampdoria batte 3-2 in rimonta il Sassuolo. Gli emiliani si portano sul 2-0 con i gol di Ricci e Ragusa. All'84' Quagliarella accorcia le distanze e un minuto più tardi Muriel pareggia. Al 91' lo stesso Muriel su rigore realizza il gol della vittoria. Grazie a questo successo la squadra di Giampaolo sale a quota 18 punti mentre i neroverdi restano fermi a 13. Per il Sassuolo (1 punto nelle ultime 5 partite) la crisi continua e ora la la situazione comincia a farsi davvero preoccupante. Come già successo in questa stagione, il club di Squinzi paga le clamorose ingenuità a livello difensivo e l'icapacità di portare a termine gare che sembrano già vinte. Sull'aspetto psicologico (e non solo) dovrà lavorare Di Francesco per cercare di rivitalizzare i suoi, lontani parenti dei giocatori ammirati solo sei mesi fa. Può invece esultare la Samp, trascinata dalla coppia offensiva e mai doma: al di là di qualche errore del reparto arretrato la mano di Giampaolo si vede chiaramente nel palleggio e nelle trame di gioco.



SAMPDORIA-SASSUOLO 3-2 (TABELLINO E CRONACA)



Giampaolo schiera la stessa formazione che ha pareggiato contro la Fiorentina al Franchi prima della sosta per le Nazionali. In mediana spazio a Barreto, Torreira e Linetty con Bruno Fernandes alle spalle della coppia Muriel-Quagliarella. Di Francesco recupera Missiroli e Magnanelli: il primo scende in campo dall'inizio a centrocampo accanto a Mazzitelli e Pellegrini. Il tridente offensivo è formato da Ricci, Defrel e Ragusa. L'inizio è tutto di marca blucerchiata: all'8' Barreto prova la conclusione da lontano ma il tiro è troppo centrale. Sei minuti più tardi Gazzola è decisivo e salva sul tentativo di Quagliarella. Superato il difficile avvio, il Sassuolo si affaccia in avanti rendendosi pericoloso: la botta di Pellegrini al 25' mette i brividi a Puggioni. Si tratta però di un caso isolato perché la Sampdoria ricomincia a pressare e schiacciare gli avversari: Bruno Fernandes non inquadra clamorosamente la porta da due passi al 37' mentre il destro di Muriel sfiora il palo nel finale.



In avvio di ripresa Pellegrini, favorito da un liscio di Silvestre, calcia a botta sicura ma Puggioni blocca. Sul fronte opposto retopassaggio corto di Peluso, Consigli è costretto all'uscita e Bruno Fernandes a porta praticamente sguarnita spreca il pallone dell'1-0. Va ancora più vicino al vantaggio Muriel: splendida iniziativa e piatto destro deviato in angolo da un grande Consigli. A trovare il gol, a sorpresa, sono però gli emiliani: Ricci, lasciato troppo libero in area, sfrutta nel migliore dei modi il cross di Ragusa dalla sinistra e insacca al 64'. I liguri reagiscono rabbiosamente prestando il fianco ai contropiedi neroverdi: in uno di questi Ragusa infila con il mancino Puggioni al 74'. La partita sembra chiusa anche perchè Consigli è super su Quagliarella. All'84' l'estremo difensore non può nulla sull'attaccante blucerchiato che insacca dopo aver colpito il palo (gol numero 100 in Serie A). Passano 60 secondi e arriva il pari doriano: Quagliarella ruba palla ad Acerbi e serve Muriel per la più facile delle reti. Allo scadere il clamoroso sorpasso: Antei affonda Schick e dal dischetto Muriel sigla il 3-2.