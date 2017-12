Serie A, ride Verona: battute Spal e Sassuolo

Sabato favorevole alla città di Verona: il Chievo batte in rimonta la Spal 2-1 e aggancia il Bologna al settimo posto mentre i gialloblù di Pecchia trovano la seconda vittoria in campionato espugnando il Mapei Stadium, Sassuolo battuto 2-0 e ora la panchina a rischio è quella di Bucchi.



CHIEVO-SPAL 2-1

Semplici accarezza a lungo il sogno della prima vittoria esterna in serie A ma si deve arrendere alla doppietta di Inglese. Al 17' emiliani in vantaggio con la grande azione di Lazzari che sfugge a Gobbi e mette forte e teso in mezzo: Cesar tenta di intercettare e mette nella propria porta. Ospiti vicini al raddoppio dopo la mezz'ora ma Sorrentino si supera tre volte in pochi secondi: prima su Bonazzoli, poi su Rizzo e infine su Grassi. Inglese, dopo aver sprecato una buona occasione al 40', trova il pari al 66' battendo Gomis di piatto destro dentro l'area e sfrutta all'83' un'azione in velocità dei suoi per completare la rimonta.



SASSUOLO-VERONA 0-2

Tre punti fondamentali per Pecchia che salva la panchina e rinnova le speranze di rimanere in serie A, nonostante il mini-caso con Pazzini (entrato al 61' e sostituito con rabbia solo venticinque minuti dopo). I neroverdi fanno gioco ma non impensieriscono mai Nicolas mentre il trio Valoti-Cerci-Verde sono il simbolo del successo gialloblù: i due gol arrivano nel primo tempo, prima Bruno Zuculini raccoglie in area dopo un flipper e poi Verde - in leggero fuorigioco - raddoppia dopo pregevole controllo. L'ingenua (già ammonito, si becca il secondo giallo scalciando via il pallone dopo un fischio dell'arbitro) espulsione al 66' di Heurtaux non aiuta il Sassuolo che crea una sola grande occasione nel finale con Missiroli.