Serie A, record negativo europeo del Benevento

La sconfitta di misura all'Allianz Stadium è la dodicesima consecutiva nelle prime dodici partite di serie A per il Benevento. La squadra di De Zerbi rimane quindi a quota zero dopo dodici turni di campionato eguagliando il record europeo stabilito dal Manchester United 1930/31 e dal Grenoble 2009/10.



Gli inglesi al tredicesimo turno trovarono la prima vittoria, più complesso il discorso dei francesi: persero le 12 partite iniziali perché il match contro il Le Mans, valido per l'undicesima giornata, venne rimandato e giocato successivamente al ko contro il Lille, cronologicamente l'undicesimo consecutivo (il 7 novembre riuscì a strappare uno 0-0 sul campo del Monaco).