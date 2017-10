Serie A, record negativo europeo del Benevento

La pesante sconfitta contro la Lazio lascia il Benevento a quota zero punti in campionato e prolunga la striscia di sconfitte consecutive in campionato, un record negativo che ora assume connotati europei considerando i più importanti campionati continentali del dopoguerra. Dopo aver battuto quello di serie A alla nona giornata (il Venezia 1949/50 si era fermato a quota 8), con l'undicesimo ko odierno i sanniti eguagliano il primato del Grenoble del 31 ottobre 2009.



I francesi, poi retrocessi, a dire il vero persero le 12 partite iniziali perché il match contro il Le Mans, valido per l'undicesima giornata, venne rimandato e giocato successivamente al ko contro il Lille, cronologicamente l'undicesimo consecutivo (il 7 novembre riuscì a strappare uno 0-0 sul campo del Monaco). Quindi la squadra di De Zerbi avrà ancora una chance per non eguagliare il Grenoble ma il campionato non le dà una mano, il prossimo turno ci sarà Juventus-Benevento.