Serie A, record negativo del Benevento: nove ko su nove partite

Il Benevento continua a mancare l'appuntamento con il primo punto della propria storia nella classifica di Serie A. La squadra allenata da Marco Baroni ha perso anche oggi, 3-0 in casa contro la Fiorentina: si tratta del nono ko in altrettante giornate di campionato.



È un inizio di campionato pessimo, e anche un record assoluto, visto che fino a oggi i sanniti condividevano questo primato, a quota 8, con il Venezia della stagione 1949/50 che, per i lagunari, si concluse con l'ultimo posto e la retrocessione in serie B.



La sconfitta ha irritato molto i vertici della società tanto che, nonostante ci sia il match contro il Cagliari già mercoledì, Baroni non è stato ancora formalmente confermato: a inizio settimana potrebbe anche arrivare l'esonero.