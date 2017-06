Serie A, quindicesima giornata: vittorie importanti per Sampdoria e Sassuolo

Oltre al derby di Roma, il programma delle domenica pomeriggio, valida per la quindicesima giornata di Serie A, comprende altre tre partite. In chiave Europa, spicca la sconfitta del Torino contro la Sampdoria, mentre il Sassuolo si allontana dalla zona salvezza grazie alla vittoria sull'Empoli. Si chiude in pareggio, invece, la gara tra Pescara e Cagliari.



SAMPDORIA-TORINO 2-0 (tabellino e cronaca)



Allo stadio Ferraris la Sampdoria super 2-0 il Torino e prosegue la sua striscia di imbattibilità, che dura ormai da cinque partite. I blucerchiati sbloccano la gara al 51' grazie a Barreto, bravo a sfruttare la sponda di Silvestre sugli sviluppi di un corner. Per il paraguaiano è il secondo gol in stagione, come anche per Schick, che subentra a Muriel nel recupero e batte Hart sull'assist di Linetty chiudendo la gara al 95'. Girornata a dimenticare per i granata, che vanno ko dopo tre vittorie di fila.



SASSUOLO-EMPOLI 3-0 (tabellino e cronaca)



Il Sassuolo torna finalmente a vincere al Mapei Stadium: l'ultimo successo della squadra di Di Francesco in Serie A risaliva allo scorso 16 ottobre. A farne le spese è l'Empoli, arrivato alla terza sconfitta consecutiva. I neroverdi si portano in vantaggio al 22': Skorupski stende Ragusa in area e Pellegrini trova il suo secondo gol in campionato. Sale a quota due reti in classifica marcatori anche Ricci, bravo a trasformare dagli undici metri il rigore guadagnato da Pellegrini al 36' per un fallo di mano di Croce. Non c'è due senza tre e così pure Ragusa fa due in stagione ribattendo in rete la deviazione maldestra di Skorupski sul cross di Ricci. Gli ospiti provano a rientrare in partita, ma il Sassuolo riesce a portare a casa il 3-0.



PESCARA-CAGLIARI 1-1 (tabellino e cronaca)



Il Pescara pareggia 1-1 nella sfida dell'Adriatico contro il Cagliari. A portarsi in vantaggio sono però i rossoblu al 24' con Borriello, ben imbeccato da Di Gennaro. Borriello festeggia il sesto stagionale, ma al 36' la squadra di Rastelli perde Di Gennaro, espulso da Doveri per doppio giallo. Gli ospiti si difendono come possono, ma al 92', proprio quando stavano ormai per pregustare la vittoria, i padroni di casa agguantano il pari con Caprari, al terzo gol in campionato. Dopo sei sconfitte consecutive la squadra di Oddo tornare a fare punti, mentre per i sardi continua il mal di trasferta, dove in otto partite sono arrivati solo quattro punti.