Serie A, quindicesima giornata: l'Udinese batte il Bologna allo scadere, Chievo-Genoa senza reti

Un piccolo passo indietro per il Genoa dopo la bellissima vittoria con la Juventus. Nel primo dei due posticipi del lunedì, la squadra di Juric non va oltre lo 0-0 al Bentegodi sul campo di un Chievo come sempre equilibrato e ordinato e che può anche recriminare per un rigore calciato malissimo da Birsa nel finale del primo tempo.



CHIEVO-GENOA 0-0 (tabellino e cronaca)

Partita molto equilibrata e piuttosto avara di emozioni quella tra veneti e liguri, con i rossoblu che partono più aggressivi e tengono il pallino del gioco senza sfondare mai, però, dalle parti di Sorrentino. Col passare dei minuti gli ospiti abbassano il ritmo, il Chievo prende campo e coraggio e nel giro di 20 minuti crea tutte le occasioni da gol della sua gara: al 32' Meggiorini si inventa un'acrobazia in sforbiciata da fuori area che scheggia la traversa a Perin battuto, 3 minuti dopo ancora l'attaccante gialloblu va via sulla destra dell'area di rigore e salta Munoz che lo stende. Russo assegna il calcio dal dischetto, ma Birsa calcia malissimo alle stelle e grazia i rossoblu, che chiudono la prima frazione in grande difficoltà. La ripresa inizia con Cofie al posto di Veloso, ma il copione della gara non cambia. Al 10' Sorrentino salva Gamberini da un clamoroso autogol, poi intorno all'ora di gioco Meggiorini impatta male di testa un bel cross di Frey e mette alto. E' praticamente l'ultima occasione per i padroni di casa, che col passare dei minuti si abbassano e lasciano campo al Genoa, che sale di ritmo: prima Ninkovic libera il destro a giro con una grande giocata e coglie in pieno il palo a Sorrentino battuto, poi Rigoni manca la deviazione vincente da due passi. Sembrano le premesse per il gol del vantaggio, ma il Chievo ritrova le energie, chiude gli spazi dietro e porta a casa un punto prezioso. Con questo pari i clivensi salgono a quota 19, 20 invece i punti del Genoa.



Nel secondo dei due posticipi l'Udinese riesce a piegare il Bologna nei minuti di recupero: allo stadio Friuli finisce 1-0 per la squadra di Delneri, che torna al successo dopo due sconfitte e due pareggi. Continua invece il momento difficile dei rossoblu di Donadoni, arrivati al quarto ko nelle ultime cinque gare.



UDINESE-BOLOGNA 1-0 (tabellino e cronaca)



Le squadre si affrontano sin da subito a viso aperto e al 7' arriva la prima occasione: Krejci mette in mezzo per Destro, che da ottima posizione spara alto. AL 15' i bianconeri provano a rispondere con Thereau, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Mirante. Al 23' i padroni di casa sfiorano nuovamente il gol, questa volta con Zapata: il suo colpo di testa però è impreciso. I padroni di casa chiudono il primo tempo all'attacco senza però riuscire a scardinare la difesa avversaria. Nella ripresa la gara cambia al 68', quando Pulgar viene ammonito per la seconda volta e lascia i suoi compagni in dieci. L'Udinese prova ad approfittarne col solito Zapata al 72', ma il colombiano non riesce a imprimere la giusta forza alla stasera. Delneri getta nella mischia Perica e il giovane croato spaventa gli ospiti in due occasioni: al 74' calcia di poco alto col destro al 84' costringe Mirante a un intervento prodigioso. I tifosi del Friuli sembra ormai rassegnati per l'occasione persa, ma al 93' Widmer scappa sulla fascia destra e crossa per Danilo, che trova un gol fantastico in girata. La rete del brasiliano vale tre punti pesantissimi in chiave salvezza per l'Udinese, che sorpassa proprio il Bologna in classifica.