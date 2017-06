Serie A, quindicesima giornata: Juventus-Atalanta 3-1

La Juventus cancella la sconfitta di Genova con una grandissima prestazione contro l'Atalanta nell'anticipo del sabato, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Allo Stadium i bianconeri stendono 3-1 la squadra di Giampiero Gasperini, giocando 90 minuti di grande intensità e concentrazione, e si portano provvisoriamente a più sette in classifica dalle dirette inseguitrici. Massimiliano Allegri ha ricevuto le risposte che chiedeva ai suoi giocatori in vista dei prossimi importanti impegni. Da sottolineare l'ennessima ottima prova di Mario Mandzukic, autore di un gol e sempre nel vivo del gioco sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Rimandato, invece, Gonzalo Higuain, rimasto a secco ancora una volta: l'ultima rete in campionato del Pipita risale ormai al 29 ottobre. Dopo sei successi consecutivi si chiude dunque la straordinaria striscia positiva dei nerazzurri.



La Juve aggredisce gli avversari sin dai primi minuti e dopo avverli schiacciati nella propria metà campo, trova il vantaggio al 15' grazie al primo gol in stagione di Alex Sandro. Il brasiliano beffa Sportiello sul suo pallo al termine di un azione personale che evidenzia tutte le sue doti atletiche e tecniche. L'Atalanta è frastornata e i bianconeri ne approfittano al 19': calcio d'angol di un ispirtato Pjanic per la testa di Rugani, che tocca quota due in campionato e soprattutto firma il raddoppio. Al 28' il bosniaco, dopo aver recitato la parte di assist-man, prova a mettersi in proprio con la specialità della casa, ma questa volta Sportiello è bravo a deviare in angolo la sua punizione. La prima vera occasione per gli ospiti arriva al 44', quando Mandzukic si sostituisce a Buffon in due occasioni salvando prima su Freuler e poi su Gomez. La squadra di Allegri riesce così ad andare al riposo in vantaggio di due reti.



Nella ripresa è l'Atalanta a rendersi pericolosa al 48' con una buona chance per Petagna: il suo tiro da posizione ravvicinata però è troppo debole per impensierire Buffon. Sventata la minaccia, i padroni di casa si ributtano all'attacco e sfiorano il terzo gol al 62' con la conclusione da fuori area di Marchisio, neutralizzata in angolo da Sportiello. Al 64' il portiere nerazzurro non può nulla sulla capocciata di Mandzukic: il croato realizza la quarta rete in campionato sfruttando il secondo assist di serata di Pjanic direttamente da calcio d'angolo. Al 76' l'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid è costretto a lasciare il campo per un problema fisico: al suo posto Allegri inserisce Cuadrado. All'80' gli uomini di Gasperini rientrato in partita sull'asse D'Alessandro-Freuler, con lo svizzero che trova un gran gol al volo. I bianconeri incassano il colpo e chiudono all'attacco andando vicino alla quarta marcatura all'88': Cuadrado strozza il tiro, Lemina si getta sul pallone e colpisce il palo. Si tratta dell'ultima emozione della sfida: la Juventus vince facendo divertire il pubblico dello Stadium.