Serie A, quattordicesima giornata: tris Genoa, la Juventus va ko

Nel pomeriggio della domenica di Serie A, valido per la quattordicesima giornata, la Juventus affonda a Marassi sotto i colpi del Genoa. I bianconeri perdono 3-1 e rilanciano le inseguitrici impegnate nella corsa Scudetto. Il Milan ora è a meno quattro dalla squadra di Allegri e, in caso di vittoria sul Pescara, anche la Roma potrebbe accorciare sulla capolista piazzandosi alla pari dai rossoneri. A cinque lunghezze dalla vetta, insieme alla Lazio, c'è l'Atalanta capace di centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato contro il Bologna, eguagliando il record di Colantuono della stagione 2013-14. Il Cagliari torna al successo contro l'Udinese, mentre tra Crotone e Sampdoria finisce in pareggio.



GENOA JUVENTUS 3-1 (tabellino e cronaca)



Il Genoa stende 3-1 la Juventus e aggancia la Sampdoria al nono posto in classifica. I padroni di casa passano subito in vantaggio: al 3' Bonucci sbaglia il disimpegno, cercando un improbabile colpo di tacco, e rilancia il contrattacco rossoblu, Buffon ferma Rigoni, Alex Sandro ribatte sulla linea la conclusione a botta sicura di Ocampos, ma alla fine il "Cholito" Simeone trova lo spiraglio giusto dopo due tentativi. Il Genoa non si ferma e al 13' trova il raddoppio sempre con Simeone, servito alla perfezione da Lazovic. Doppietta e quarto gol in Serie A per l'argentino. Il primo da incubo per la Juve non è ancora finito: al 29' Rigoni sorprende la difesa avversaria con un tocco che scavalca Buffon, Alex Sandro prova a intervenire, ma diventa protagonista di una sfortunata autorete. Nel secondo tempo Allegri lancia nella mischia Higuain, ma i bianconeri riaprono la gara solo all'82' con la solita punizione impeccabile di Pjanic. Gli ospiti chiudono la gara in dieci a causa dell'infortunio di Dani Alves, a cambi ormai esauriti. Dopo quattro successi di fila, la Juventus va ko. Ritorno alla vittoria, invece, per la squadra di Juric dopo due sconfitte e un pareggio.



BOLOGNA-ATALANTA 0-2 (tabellino e cronaca)



Non smette di sorprendere l'Atalanta di Gasperini: il Bologna cade 2-0 al Dall'Ara. I nerazzurri sbloccano il match al 15': Gomez pesca Masiello in area e il difensore trova il suo terzo centro in stagione con uno strepitoso tiro al volo che batte Mirante, tornato a occupare la porta rossoblu dopo quasi tre mesi (risolti i problemi al cuore). Al 68' il "Papu" trova il suo secondo assist di giornata direttamente da corner: colpo di testa vincente di Kurtic e doppio vantaggio per la Dea. Lo sloveno sale a quota quattro gol in classifica marcatori. Ottavo sconfitta nelle ultime nove gare per l'Atalanta.



CAGLIARI-UDINESE 2-1 (tabellino e cronaca)



Il Cagliari supera 2-1 l'Udinese al Sant'Elia e si rilancia in classfica. Sardi avanti al 35': Farias semina il panico nella difesa friulana e si guadagna un rigore per il fallo in uscita di Karnezis. Dal dischetto va lo stesso brasiliano, che realizza il suo primo gol stagionale. In avvio di ripresa sempre Farias fallisce il colpo del ko e allora l'Udinese ne approfitta al 51' con Fofana: il suo tiro da fuori area sorprende Storari e riporta il punteggio in parità. Terzo gol in Serie A per il centrocampista francese dopo la doppietta al Palermo. La risposta della squadra di Rastelli è quasi immediata: al 58' Isla trova in mezzo Sau, che supera Karnezis con uno strepitoso colpo di tacco. La terze rete del capitano rossoblu consegna la vittoria alla formazione di casa, che torna sorridere dopo due sconfitte consecutive. Secondo ko di seguito per i bianconeri di Delneri.



CROTONE-SAMPDORIA 1-1 (tabellino e cronaca)



Si chiude sull'1-1 la sfida dello Scida tra Crotone e Sampdoria. Dopo un primo tempo equilibrato, gli uomini di Nicola trovano l'1-0 al 43' con Falcinelli, bravo a ribattere in rete la respinta di Puggioni sul tiro di Palladino. Quarta rete in stagione per l'ex attaccante del Sassuolo. Nella ripresa i blucerchiati riagguantano gli avversari al 72' con Bruno Fernandes, subentrato ad Alvarez. Il portoghese fa tre in campionato, ma la squadra di Giampaolo non va oltre il pareggio. Col punto guadagnato, i calabresi agganciano il Palermo a quota 6 in coda alla classifica.