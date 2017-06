Serie A, quattordicesima giornata: Empoli-Milan 1-4

Il Milan si riscatta nel migliore dei modi dal pareggio subito allo scadere nel derby battendo 4-1 l'Empoli al Castellani. Dopo un primo tempo complicato, con diverse occasioni concesse agli avversari, la squadra di Montella disputa i secondi 45 minuti con grande cattiveria e porta a casa una vittoria meritatissima. Il protagonista indiscusso della sfida è senza dubbio Gianluca Lapadula, bravo a sfruttare l'assenza di Bacca. L'ex attaccante del Pescara realizza una doppietta che apre il dibattito tra i tifosi rossoneri: Lapadula o Bacca, chi merita di giocare? La squadra di Vincenzo Montella si porta provvisoriamente a più 3 dalla Roma in classifica mantenendo il secondo posto.



EMPOLI-MILAN 1-4 (tabellino e cronaca)



Il match è vibrante sin dai primi minuti. Al 3' il passaggio di Donnarumma è troppo corto per De Sciglio, che viene anticipato da Krunic: il bonsniaco mette in mezzo un pallone davvero invitante per Maccarone, che, con la porta sguarnita, calcia incredibilmente fuori. Nella circostanza determinante il disturbo di Gustavo Gomez, schierato da Montella al centro della difesa, in coppia con Romagnoli, al posto di Paletta. Un minuto dopo arriva la reazione del Milan: Mati Fernandez trova Lapadula, che colpisce con la punta di prima intenzione obbligando Skorupski a respingere con i pugni. Inizio confortante per il cileno che però al 10' è costretto ad alzare bianca per un problema fisico: dentro Kucka. E proprio lo slovacco si rende importante poco dopo il suo ingresso in campo: palla rubata a Dioussé e scaricata per Suso, cross in mezzo dello spagnolo per Lapadula che, di prima intenzione, batte Skorupski. Secondo gol in campionato per l'ex Pescara e rossoneri avanti al 15'. Il vantaggio però dura pochissimo: traversone di Marilungo, l'uscita di Donnarumma non è impeccabile e Saponara è bravissimo a depositare la palla in rete con un sinistro da fuori area. Secondo rete in stagione anche per il trequartista, che realizza il pareggio al 17'. La partita si mantiene molto divertente con occasioni da una parte e dall'altra. Al 23' un errore di Locatelli lancia in contropiede Saponara, che serve Maccarone, ma la mira del bomber piemontese è ancora impreciso. Al 32' gli ospiti mettono paura agli avversari con due occasioni nello spazio di un minuto: prima Abate sfiora il gol con un tiro deviato e, sul conseguente calcio d'angolo, Suso fa fare bella figura a Skorupski. Non c'è per fermarsi un attimo: al 34' Saponara calcia alto dopo una bella combinazione con Maccarone e, un minuto dopo, sempre il numero 5 empolese spreca l'ottimo suggerimento di Krunic sparando fuori da ottima posizione. Il primo tempo si chiude con una punizione di Bonaventura respinta in calcio d'angolo da un attento Skorupski.



La ripresa comincia nel segno dell'Empoli: al 51' la formazione di Martusciello si rende pericolosa con Saponara, il cui tiro è murato da Gomez, la palla arriva a Maccarone: destro tra le braccia di Donnarumma. Al 60' si accende Bonaventura, protagonista di una fuga sulla sinistra prima accentrarsi e servire Pasalic, che calcia alto sopra la traversa. Sono le prove generali del vantaggio rossonero: Lapadula allarga per Abate, che trova Suso al centro e il piatto sinistro dell'ex Liverpool beffa Skorupski al 61'. Quarto gol nelle ultime tre gare di campionato per lo spagnolo. Il Milan non si ferma e al 64' trova il 3-1 grazie a un'autorete di Costa causata da una percussione formidabile di Bonaventura, che disputa un secondo tempo di altissimo livello. Al 77' ancora Suso impegna il portiere avversario: sulla ribattuta si lancia Pasalic che segna di testa, ma l'arbitro Calvarese annulla il gol per fuorigioco segnalato dal guardalinee. Nello stesso minuto i rossoneri riconquistano palla con Suso, che mette in porta Lapadula: l'attaccante rientra sul mancino e supera Skorupski grazie anche alla deviazione dello sfortunatissimo Costa. I gol in campionato di Lapadula diventano dunque tre e all'84' Montella concede la standing ovation al suo bomber rimpiazzandolo con Poli. Al 91' c'è ancora il tempo per vedere l'ultima chance dell'Empoli, che con Maccarone colpisce una traversa clamorosa sul cross di Croce. Il Milan centra la nona vittoria in quattordici gare e continua la sua corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Situazione difificile per l'Empoli, capace di subire otto gol - quattro e quattro - nelle ultime due sconfitte con Fiorentina e rossoneri.