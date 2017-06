Serie A, quasi 200 milioni di euro ai procuratori

La Figc, in base all'articolo 8 sulla trasparenza, ha pubblicato i compensi dei procuratori sportivi per l'anno 2016 in serie A: le venti società del massimo campionato italiano hanno pagato quasi 200 milioni di euro - per l'esattezza 193,3 milioni - agli agenti con una media di quasi 10 milioni per club.



Sono ovviamente le big a innalzare la media, a partire dalla Juventus con 51,8 milioni versati: impossibile non pensare all'affare Pogba in cui Mino Raiola ha avuto un peso decisivo. A seguire l'Inter con 23,4 milioni (incidono gli affari Gabigol e Banega) e il Milan a quota 15,5 milioni. Anche Napoli e Fiorentina (12,9) oltre al Torino in doppia cifra mentre la Roma riesce a contenere i costi in 8,7 milioni di compensi.



Scorrendo la lista, sorprende il risultato della Lazio che riesce a stare sotto il milione - 723mila euro - merito anche della politica Lotito, da sempre restio alle "imposizioni" degli agenti. I biancocelesti sono i più virtuosi prima di Cagliari (1,8 milioni) , Crotone (1,8 milioni) e Pescara (1,9 milioni).