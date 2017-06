Serie A, Quagliarella stende l'Inter: 1-0 Samp

In casa Inter riparte il tormentone de Boer dopo la brutta sconfitta a Genova, arrivata dopo un'altra prestazione poco convincente nella quale l'allenatore olandese ha le sue colpe. Dopo i segnali di ripresa contro il Torino, i nerazzurri ripiombano negli antichi difetti: l'Inter è andata sotto 9 volte su 11 partite e in una sola occasione - a Empoli - ha lasciato inviolata la porta. La Sampdoria è stata brava a infilarsi nella maglie larghe di un centrocampo interista a dir poco sperimentale, si è sentita la mancanza di Medel e sia Joao Mario che Banega sono sembrati fuori posto, giocando una gara gagliarda e dando seguito alla vittoria nel derby dopo la "pausa" - turnover massiccio compreso - contro la Juventus.



Muriel-Quagliarella indiavolati, assieme alla grande prova di Fernandes e Linetty, hanno rialzato le quotiazioni di Giampaolo mentre sarà un'altra settimana difficile per l'Inter e de Boer, che ha anche bisticciato con Banega e si è visto rifiutare la stretta di mano da Eder al momento del cambio. Anche sfortunato l'olandese, considerando le traverse di Brozovic e Palacio (da segnalare anche il palo colpito da Barreto). I nerazzurri rimangono a metà classifica, raggiunti proprio dalla Samp, con 5 sconfitte in 11 gare, un bottino che spaventa Thohir e Suning nonostante le rassicurazioni di metà settimana: il ribaltone sembra proprio dietro l'angolo.

SAMPDORIA-INTER 1-0 (Tabellino e cronaca)



De Boer tira dritto per la sua strada e schiera ancora una volta Eder per Perisic, c'è Santon per Nagatomo e ripropone il centrocampo tutta qualità (ma senza adeguato filtro) Brozovic-Joao Mario-Banega. E' proprio questo il reparto che mette in crisi la già non granitica difesa nerazzurra, la Sampdoria è brava a trovare tempi e spazi per fare male grazie alle invenzioni di Bruno Fernandes e all'assistenza di Linetty. Nei primi tredici minuti già due grossi spaventi per Handanovic ma Quagliarella e sopratuttto Muriel sprecano davanti al portiere interista. L'Inter commette tanti errori banali, di precisione, Joao Mario litiga col pallone mentre Banega litiga con de Boer ed è in queste piccole crepe che si insinua la Samp. Alla mezz'ora, palo di Barreto che gira alla grande sull'angolo di Torreira. A parte due tiri da fuori di Candreva, l'occasione migliore per gli ospiti è di Brozovic che al 39' entra in area e di sinistro centra la traversa all'altezza del dischetto da rigore: il finale di tempo sembra sorridere ai nerazzurri che però ricevono la doccia gelata del vantaggio Samp. Il centrocampo nerazzurro perde palla, l'azione passa dai piedi di Bruno Fernandes e Linetty prima di arrivare a Quagliarella che, sul filo del fuorigioco, di sinistro segna il terzo gol in carriera all'Inter.



I problemi di de Boer nella ripresa sono gli stessi, centrocampo senza logica che soffre il pressing continuo della Samp, e i zero cambi (di uomini o modulo) non aiutano a modificare la situazione. C'è un po' di giro palla migliore sugli esterni, grazie soprattutto a Brozovic che va in appoggio ad Ansaldi e Candreva e al naturale calo fisico blucerchiato. Proprio dal croato nasce la migliore occasione per pareggiare ma Icardi, completamente perso da Silvestre, si mangia l'1-1 di testa da due passi. Perisic e Palacio provano a dare la scossa giusta, l'argentino colpisce una clamorosa traversa nel finale ma anche Giampaolo recrimina per una grande occasione sprecata da Budimir che sbatte su Handanovic.

Stefano Fiore