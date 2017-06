Serie A, Prandelli prepara il ritorno: Cagliari lo tenta

Cesare Prandelli prepara il ritorno in Italia e Cagliari potrebbe essere la piazza giusta. Secondo quanto scrive Tuttosport, dopo le ultime sfortunate esperienza sulle panchine di Galatasaray e Valencia, l'ex ct azzurro starebbe pensando di tornare in Serie A e avrebbe già ricevuto un'offerta piuttosto allettante dal club sardo.

Nonostante la buona stagione disputata da neopromossi, infatti, i rossoblu starebbero pensando di sostituire Rastelli proprio con Prandelli per iniziare un ciclo che dovrebbe portare i sardi in Europa nel giro di pochi anni. Il progetto del Cagliari è molto ambizioso e, oltre alla costruzione del nuovo stadio, prevede anche un lavoro in sinergia tra prima squadra e Primavera che potrebbe stuzzicare l'ex tecnico della Fiorentina.

Proprio la Viola è stata l'ultima squadra allenata da Prandelli in Italia. Alla guida dei toscani dal 2005 al 2010, il tecnico ha vinto due volte la Panchina d'Oro prima di sedersi sulla panchina della Nazionale per gli Europei del 2012 e i Mondiali del 2014. Da allora le esperienze tutt'altro che positive con il Gala e il Valencia. Sarà Cagliari la piazza giusta per il rilancio?