Serie A, posticipi sesta giornata: Crotone ko in casa con l'Atalanta, il Cagliari batte la Samp

La sesta giornata di Serie A si chiude con i due posticipi di lunedì sera. Nella prima delle due sfide l'Atalanta supera 3-1 il Crotone allo stadio Adriatico di Pescara. Ottima prova dei nerazzurri, bravi a passare in vantaggio dopo 3' con Petagna: l'ex attaccante del Milan supera con un'azione travolgente Dussenne e batter Cordaz col mancino, realizzando il suo secondo gol stagionale. Al 40' gli ospiti si portano sul 2-0: Cordaz sbaglia l'uscita, il pallone carambola sul petto di Kurtic e finisce in rete. Nel primo minuto di recupero del primo tempo, poi, il "Papu" Gomez chiude la gara, siglando un gol fantastico. Nella ripresa l'arbitro Rocchi espelle il nerazzurro Kessie per un brutto intervento su Dussenne. I bergamaschi restano in dieci, ma il Crotone riesce a trovare la via del gol solo ed esclusivamente con Simy all'86'. Dopo due sconfitte consecutive, Gian Piero Gasperini può esultare. Situazione difficile, invece, per Davide Nicola, alla quinta sconfitta in sei gare.



Nella seconda partita della serata, il Cagliari riscatta la pesante sconfitta, subita nel turno infrasettimanale contro la Juventus, battendo 2-1 la Sampdoria al Sant'Elia. Rossoblu in vantaggio al 37' con Joao Pedro, puntualissimo sul cross di Padoin. Il match non offre grandi spunti, salvo accendersi nel finale. In particolare, all 86', quando Linetty manda in porta Bruno Fernandes: il portoghese, subentrato a Praet, non sbaglia col destro e regala il momemtaneo pareggio ai blucerchiati. L'1-1, però, dura solo due minuti: Viviano sbaglia completamente l'uscita e regala un assist involontario a Melchiorri, che deve solo depositare la palla in rete. Primo gol in Serie A per l'ex Pescara, mentre per la Sampdoria di Marco Giampaolo si tratta della quarta sconfitta consecutiva. Da segnalare, nella fila dei sardi, l'espulsione di Massimo Rastelli e l'infortunio di Storari, costretto a lasciare il campo nel primo tempo.