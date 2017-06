Serie A, Pescara-Roma 1-4, Spalletti a +4 sul Napoli, Zeman in B

La Roma vince 4-1 a Pescara e condanna gli abruzzesi alla retrocessione in Serie B. Dopo aver resistito quasi un tempo, la squadra di Zeman crolla poco prima dell'intervallo subendo gol da Strootman e Nainggolan (che aveva colpito una traversa sullo 0-0), serviti rispettivamente da El Shaarawy e Dzeko. In apertura di ripresa arriva la doppietta di Salah, con altri due assist di El Shaarawy. Nel finale accorcia le distanze Benali. I giallorossi consolidano il secondo posto volando a +4 sul Napoli.



La Roma si presenta in campo con il solito 4-2-3-1. Al 3' pronti-via e gol annullato a Salah per fuorigioco. Al 5' risposta del Pescara affidata a Bahebeck che crea un brivido alla difesa capitolina. Gara a viso aperto visto che al 6' e' El Shaarawy a trovare la respinta di Fiorillo. La Roma spinge e al 7' e' Paredes a mancare di poco il bersaglio grosso. Al 10' e' ancora El Shaarawy invece a sfiorare il vantaggio. La squadra di Spalletti attacca a pieno organico costringendo gli abruzzesi ad una affannosa difesa. Al 14' si vede per la prima volta Dzeko che di testa spedisce il pallone di un soffio sopra la traversa. L'assedio romanista è costante con Dzeko che al 18' trova ancora un Fiorillo reattivo.



Il forcing offensivo della Roma vede al 20' anche una buona opportunità per Strootman che con una conclusione a girare manca ancora di poco il vantaggio. Passata la buriana, i ragazzi di Zeman riescono a spostare il baricentro in avanti di qualche metro con la Roma che per qualche minuto tira il fiato e così succede che alla mezz'ora per poco Bahebeck non beffa Szczesny. La Roma, però, si scatena prima dell'intervallo. Al 44' è Strootman, su servizio di El Shaarawy, a trovare l'1-0 mentre qualche secondo dopo ci pensa Nainggolan a raddoppiare dopo una azione in contropiede iniziata da Salah e rifinita da Dzeko.



Per il Pescara è notte fonda anche perché al 3' della ripresa Salah con un tiro ad effetto dai diciotto metri va a segnare il gol del 3-0, ripetendosi sempre su assist di El Shaarawy al 14'. In una gara che non ha più nulla da dire spicca al 25' la plateale protesta di Dzeko verso Spalletti al momento della sostituzione con Grenier. Poi il Pescara trova il gol del 4-1 al 38' con Benali, prima del palo colpito su punizione da Biraghi al 42'. Troppo poco per mettere pressione alla Roma con la testa al derby con la Lazio di domenica prossima.