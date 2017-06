Serie A, Pescara-Palermo 2-0: a Zeman la sfida tra retrocesse

Il Monday Night tra Pescara e Palermo chiude la penultima giornata di Serie A e a sorridere, soltanto per la seconda volta sul campo da inizio campionato, sono gli abruzzesi, che vincono 2-0 e, dopo una stagione di delusioni, almeno salutano il loro pubblico con un successo.

In apertura Cerri si divora un'occasione tutto solo a centro area, poi l'assist di Caprari per il gol di testa di Robert Muric, centrocampista croato ex Ajax alla quarta partita in serie A, che sblocca la sfida tra le due retrocesse dopo un quarto d'ora. Il Palermo va vicino al pari con una punizione di Diamanti prima e con un colpo di testa ravvicinato di Chochev poi, ma la prima frazione si chiude con i padroni di casa avanti 1-0.

Nella ripresa Cerri spreca un paio di buone occasioni prima di lasciare il posto ad Alberto Gilardino, Diamanti calcia altissimo da buona posizione, poi al 40' Nestorovksi mette in rete il pallone del pareggio, ma è in fuorigioco. Passa un minuto, Alesaami si addormenta e il destro al volo del 22enne romeno Mitrita, che sfrutta un bel lancio di Brugman, chiude definitivamente la gara regalando a Zeman almeno la gioia della seconda vittoria casalinga dal suo ritorno in Abruzzo.

Numeri e curiosità

- Il Pescara aveva ottenuto solo due punti in 11 partite tra il successo del 19 febbraio contro il Genoa e oggi.

- Era proprio da quella partita che il Pescara non riusciva a segnare più di un solo gol.

- Primo gol per Robert Muric, alla sua quarta presenza in Serie A, con il suo quarto tiro totale, il secondo nello specchio.

- Quello di Muric è il 14° gol di testa subito dal Palermo in questo campionato, meno solo del Pescara (15).

- Il Pescara non segnava un gol di testa in Serie A dallo scorso dicembre, contro il Crotone.

- Il Palermo ha subito gol in tutte le ultime 16 trasferte in campionato (45 reti subite).

- Per il Palermo solo due punti nelle ultime 10 trasferte di campionato.

- Ivaylo Chochev ha effettuato cinque conclusioni, non ne ha mai fatte di più in una partita di Serie A.