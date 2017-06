Serie A, Pescara-Milan 1-1: non basta Pasalic

Il Milan non va oltre l'1-1 a Pescara nella trentesima giornata di serie A: dopo il misunderstanding Paletta-Donnarumma con errore del portiere rossonero e autogol, Pasalic pareggia e nel finale Romagnoli colpisce il palo. Montella si allontana dalla zona europea anche perché l'Atalanta ne segna cinque sul campo del Genoa: Gomez sugli scudi in una partita quasi perfetta dei bergamaschi, ora a -5 dal Napoli. Ne approfitta la Fiorentina, a tre punti dai rossoneri: contro il Bologna decisivo il gol di Babacar. Vittorie esterne di Crotone (2-1 al Chievo, zona salvezza a cinque punti) e Cagliari (3-1 a Palermo, fischiatissimo).

LE PARTITE

Pescara-Milan 1-1 (Tabellino e cronaca)

I rossoneri sprecano un'occasione preziosa per tenere il passo del treno europeo, il match inizia storto sin dal 12' quando Paletta la passa indietro verso il proprio portiere: pallone teso e difficile, che però Donnarumma liscia certificando l'autogol. Sul finire di tempo Pasalic sfrutta la testardaggine di Bacca che, dopo il tiro respinto di Deulofeu, in contrasto riesce a far arrivare il pallone al croato: facile tap-in per l'1-1. Nella ripresa tiro a giro di Sosa, punizione potente di Bovo e l'occasione quasi a botta sicura di Lapadula che Fiorillo respinge con i piedi fino alla chance rossonera più ghiotta: il colpo di testa di Romagnoli che finisce sul palo.

Fiorentina-Bologna 1-0 (Tabellino e cronaca)

Dopo un primo tempo di possesso viola, culminato nelle occasioni di Astori (colpo di testa da angolo, Mirante sventa) e Borja Valero (diagonale parato dopo assistenza di Badelj), e di difesa rossoblù, sotto l'acquazzone della ripresa Sousa inserisce Babacar per l'acciaccato Kalinic e proprio l'attaccante senegalese la sblocca al 51': grande colpo di testa, sovrastato Maietta.

Genoa-Atalanta 0-5 (Tabellino e cronaca)

L'ex Gasperini sommerge di gol i rossoblù con una partita al limite della perfezione, favorita anche dal completo smarrimento dei genoani. Nel primo tempo apre le marcature Conti con una splendida rovesciata (sulla quale Rubinho, titolare dopo 3 anni, non è sveltissimo di gambe), raddoppio su rigore (fallo di Burdisso su Petagna) di Gomez. Nella ripresa il Genoa rimane in 10 per il doppio giallo a Pinilla che prima entra male su Berisha e poi prende il rosso per proteste, e allora i nerazzurri dilagano: doppietta di Gomez - unico giocatore nei top 5 campionati europei a segnare 5 doppiette da inizio 2017 - e Caldara, alla sesta rete in campionato.

Chievo-Crotone 1-2 (Tabellino e cronaca)

Il Crotone espugna il Bentegodi e rilancia le proprie speranze di salvezza. Vittoria meritata per una ripresa giocata meglio e un primo tempo alla pari dei veronesi. Al 51' la sblocca Ferrari da angolo, lasciato completamente solo in area di rigore, sei minuti più tardi grande tuffo di testa di Pellissier. Nel secondo tempo il sigillo finale, bellissimo, all'82': il contropiede calabrese viene concluso al meglio dal sinistro a giro di Falcinelli.

Palermo-Cagliari 1-3 (Tabellino e cronaca)

Le speranze rosanero durano 48 minuti: al 26' Chochev fa la sponda per Gonzalez che insacca da due passi. Nella ripresa è tutta un'altra partita, tre minuti dopo l'intervallo è già 1-1 con Ionita che pareggia di testa. Al quarto d'ora c'è il timbro di Borriello, bravo a destreggiarsi nel traffico. Nel finale la goal line technology assegna a Ionita la doppietta per l'1-3 finale.