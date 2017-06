Serie A, Pescara-Empoli 0-4: si sblocca Maccarone, doppietta

L'Empoli ritrova i gol dei suoi attaccanti e torna alla vittoria travolgendo 4-0 il Pescara all'Adriatico nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. La partita si decide già nel primo tempo, la difesa di Oddo è troppo morbida e al quarto d'ora Maccarone, ben assistito da Pucciarelli, scappa in profondità e bate un colpevole Bizzarri. I biancoazzurri provano a reagire, ma sbattono prima contro la traversa e poi contro uno Skorupski in stato di grazia. Nel momento migliore dei padroni di casa arriva il raddoppio dell'Empoli con Pucciarelli, cui Maccarone restituisce il favore con l'assist d'esterno. Nel finale di frazione, sull'ennesimo errore in fase d'impostazione degli uomini di Oddo, Saponara e Big Mac scappano in contropiede e Maccarone sigla la doppietta personale.

Nella ripresa Oddo prova a mescolare le carte inserendo Biraghi, Pepe e Pettinari, ma gli ospiti gestiscono il ritmo della gara e addirittura nel finale calano il poker con Saponara (anche per lui primo gol stagionale come per Maccarone e Pucciarelli) e portano via da Pescara 3 punti fondamentali in chiave salvezza. I toscani salgono a quota 10 in classifica, mentre gli abruzzesi restano fermi a 7 punti e ancora senza vittorie sul campo. Oddo adesso rischia.