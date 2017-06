Serie A, Perisic ribalta l'Udinese: l'Inter vince 2-1 al Friuli

Nel lunch match della 19.ma giornata di Serie A l'Inter passa 2-1 al Friuli contro l'Udinese e centra il quarto successo consecutivo in campionato. Jankto (17') illude i friulani ma la doppietta di Perisic (47' e 87') regala i 3 punti a Pioli. Grazie a questa vittoria i nerazzurri salgono a quota 33 agganciando momentaneamente il Milan (impegnato alle 18 con il Cagliari). La formazione di Delneri resta ferma a 25. Paura per Widmer trasportato in ambulanza per accertamenti: per l'esterno sospetto trauma cranico.



Questa Inter fa sul serio. A Udine non incanta, anzi, soffre tremendamente e deve ringraziare gli sprechi dell'Udinese e anche un po' di fortuna se resta in sella nella prima frazione e riesce a raddrizzare la partita con Perisic. Ma questa squadra ha imparato a resistere nei momenti difficili, quando sembra sul punto di soccombere, e mette in mostra un cinismo disarmante. Da grande. I nerazzurri non vincevano quattro partite di fila dal novembre del 2015: ora si può dire chiaramente che il cambio in panchina ha portato i suoi frutti. Al banchetto della Champions League partecipa anche l'Inter: le rivali sono avvisate. Se al gruppo, come è certo, si aggregherà Gagliardini, allora le potenzialità dei meneghini saranno ancora maggiori. L'aiuto del calendario, con i prossimi turni favorevoli, farà forse il resto.



Delneri recupera Thereau nel tridente offensivo accanto a Zapata e De Paul, preferito a Matos. In mediana spazio a Fofana, Kums e Jankto. Pioli schiera Banega sulla trequarti insieme a Candreva e Perisic alle spalle di Icardi: Joao Mario va in panchina. a centrocampo confermati Brozovic e Kondogbia.



UDINESE-INTER 1-2 (CRONACA E TABELLINO)



Partenza con personalità da parte dell’Udinese. Al 6’ Fofana si libera di Kondogbia e lascia partire un gran destro: Handanovic è super e devia in angolo. Con il trascorrere dei minuti gli ospiti provano ad alzare il baricentro senza però riuscire a trovare gli spazi giusti anche per le feree marcature studiate da Delneri. Le marcature nerazzurre non funzionano invece al 17’ quando Samir è libero di avanzare indisturbato e servire Iankto che da due passi non sbaglia. La squadra di Pioli subisce il colpo: De Paul colpisce un palo clamoroso su servizio di Zapata e il sinistro dello scatenato Iankto, padrone indiscusso della fascia destra, sfiora il palo. La reazione dell’Inter è inesistente: Karnezis non deve compiere alcun intervento fino al 37’ sul traversone (deviato) di Candreva. I nerazzurri si lamentano però per un fuorigioco molto dubbio fischiato a Perisic, a tu per tu con il portiere avversario. Al 44’ Handanovic deve compiere un altro grande intervento alzando il tiro-cross di De Paul (tocco di Perisic) e sul corner seguente Widmer spreca da posizione favorevole. Dal possibile raddoppio friulano si passa al pareggio di Perisic nel secondo minuto di recupero concesso da Doveri: il croato beffa l’incerto Karnezis sul primo palo sfruttando al meglio il servizio di Icardi.



In avvio di ripresa Banega fallisce il gol del sorpasso (sinistro sul fondo) sprecando una grande occasione su assist di Candreva. I bianconeri rispondono con Danilo, che non inquadra di testa lo specchio della porta. Ben più pericoloso è Zapata: il colombiano, imbeccato da Jankto, non riesce a incrociare il tiro e conclude sull’esterno della rete. Il match vive su continui capovolgimenti di fronte:entrambe le squadre danno la sensazione di poter trovare il gol del vantaggio, ma progressivamente il ritmo si abbassa. I tecnici nel frattempo effettuano i primi cambi: Hallfredsson rileva Kums e Joao Mario prende il posto di Banega. L’andamento della gara tuttavia non cambia anche perché aumentano in maniera esponenziale gli errori in fase di costruzione. All’82’ un lampo: Karnezis sbaglia il tempo dell’uscita e Joao Mario si fa ribattere la conclusione da Widmer sulla linea di porta. E’ il preludio al 2-1: ancora Perisic (prima doppietta in Serie A) di testa non lascia scampo a Karnezis all’87’ e ribalta il risultato su punizione di Joao Mario. Prima del triplice fischio Handanovic salva sul tiro-cross di Halfredsson: è l’ultima emozione.