Serie A, Perisic gela il Milan al 92'. Non basta Suso: è 2-2

E' Ivan Perisic l'uomo del destino di Stefano Pioli, il croato all'ultimo respiro regala un punto preziosissimo all'Inter che aveva visto scivolare il Milan a undici punti di distacco: il 165° derby milanese finisce 2-2, nonostante la grande doppietta di Suso - e chissà se tornerà a casa a piedi... - intervallata dalla bomba di Candreva. Un risultato tutto sommato giusto, anche se arrivato solo nel finale, perché il Milan conferma di non essere splendido da vedere ma tremendamente efficace mentre i nerazzurri trovano un po' più di solidità (non abbandonando le vecchie abitudini, vedi l'errore di Ansaldi sul primo gol o gli errori sottoporta di Perisic e Icardi) dominando il possesso palla nonostante le prove a intermittenza di Joao Mario e Kondogbia. Montella scuote i suoi dopo un primo tempo timido, ma se Bonaventura e Suso non si accendono diventa difficile innescare Bacca e Niang, tanto che entrambe le reti rossonere sono invenzioni dello spagnolo. La classifica comunque sorride, il Milan torna secondo a parimerito con la Roma (anche se vede fuggire ancor di più la Juventus) pur non riuscendo a regalare una vittoria nell'ultimo (oppure no?) derby di Berlusconi. Per l'Inter la strada è ancora tanta, la zona Champions dista sette punti, ma per l'ennesima nuova partenza di questa squadra, un pari del genere può anche essere visto come una vittoria.

MILAN-INTER 2-2 (Cronaca, tabellino e classifiche)

Niente coup de theatre per Montella e Pioli, le formazioni di Milan e Inter sono quelle attese alla vigilia eppure la partita non è equilibrata quanto ci si potrebbe aspettare. I rossoneri rimangono compatti, sembrano un po' timidi e soffrono il palleggio nerazzurro a centrocampo, con Joao Mario in prima linea a guidare il pressing. Nel Milan solo Suso e Bonaventura, approfittando anche degli alti e bassi della catena sinistra interista, cercano di spezzare il ritmo ma senza fortuna. Il possesso palla premia gli ospiti ma, quanto alla finalizzazione, l'Inter soffre ancora di concretezza: tanti i cross sbagliati, così come i due tentativi da buona posizione di Perisic (clamoroso soprattutto il colpo di testa in tuffo al 24'). Al 37' Pioli sostituisce forzatamente Medel (distorsione al ginocchio destro) con Murillo, ma il gol milanista nasce dalla ripartenza di Bonaventura che al limite dell'area cede a Suso: Ansaldi lascia tempo e spazio allo spagnolo per mettersi la palla sul suo sinistro e battezzare Handanovic con un bel tiro a giro.



Come il Milan segna nel momento migliore dell'Inter, così accade anche ai nerazzurri: al 53' rimessa contestata (è Locatelli, come dice Tagliavento, o Perisic l'ultimo a toccarla?) che arriva a Candreva, suo il destro che trafigge Donnarumma e riporta i giochi in parità. Ma è gioia effimera, visto che cinque minuti più tardi Murillo esce male su Bacca, la palla torna a Suso che dribbla secco Miranda e supera ancora Handanovic, questa volta di destro. Con Icardi appannato, il capitano si vede poco e fallisce due ottime occasioni, sono Candreva e Perisic a provarci ancora: scavetto in area del primo, tiro al volo del secondo che sfiora il palo. Montella si copre con Mati Fernandez al posto di Bacca per spegnere le velleità di rimonta di Pioli, che fa entrare Jovetic per smuovere i giochi ma la zampata finale è di Perisic.