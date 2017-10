Serie A, Perin e Padelli in campo per i bimbi sordociechi

L’8a giornata della Serie A TIM sarà dedicata all’iniziativa “Insieme per loro” nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Lega del Filo d’Oro. Basta un sms o chiamata da rete fissa al 45543 dal 9 al 29 ottobre per aiutare la Lega del Filo d’Oro a proseguire i lavori di costruzione del nuovo Centro Nazionale per ridurre le liste di attesa e consentire a un numero maggiore di bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, di accedere alle cure riabilitative della Lega del Filo d’Oro.

Per questo tutte le squadre della Serie A scendono in campo a sostegno di questa iniziativa invitando tutti i tifosi a sostenere la Lega del Filo d’Oro con una semplice donazione attraverso un SMS al 45543. Straordinari protagonisti della campagna di comunicazione sono due portieri della Serie A: Mattia Perin, capitano portiere del Genoa e portiere della Nazionale e Daniele Padelli, portiere dell’Inter. Le loro mani, insieme a quelle degli educatori del Filo d’Oro e a quelle dei bambini sordociechi da loro assistiti, sono le protagoniste di alcuni bellissimi spot che vedremo in questi giorni sulle reti nazionali, dal titolo Una Storia di Mani.

Come donare

Dal 9 al 29 ottobre, dona 2 euro inviando un SMS da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali oppure 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa Wind, Tre, TIM, Fastweb e Tiscali; la donazione sarà di 5 euro per ciascuna chiamata da rete fissa Vodafone, TWT, Convergenze e PosteMobile.

Lega del Filo d’Oro

Lega del Filo d’Oro fondata nel 1964, opera per l’assistenza, la riabilitazione, l’educazione e il reinserimento nella famiglia e nella società, delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. È presente in 8 regioni con 5 Centri Residenziali, a Osimo (AN), Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA), Termini Imerese (PA) e 3 Sedi Territoriali a Padova, Roma e Napoli e offre servizi a circa 800 utenti ogni anno.