Serie A, pericolo gelo: le partite a rischio

Il vento siberiano che sta per investire l'Italia, ribattezzato Burian, potrebbe portare conseguenze anche alla serie A con il concreto rischio di rinvio per alcune partite. Temperature rigide, neve e gelo, si sa, non vanno d'accordo con molti impianti italiani sia per motivi di praticabilità di campo che per la sicurezza degli spettatori.



Sabato si parte con Bologna-Genoa alle 18, temperatura prossima allo zero ma non dovrebbe piovere: non dovrebbero esserci problemi, così come per il posticipo Inter-Benevento che sarà sotto la pioggia. Situazione tranquilla per Crotone-Spal e Fiorentina-Chievo, le note dolenti arrivano per Verona-Torino (prevista neve), Sassuolo-Lazio (previste precipitazioni e temperatura di un grado) e Sampdoria-Udinese (probabile nevischio e vento forte).



Juventus-Atalanta (ore 18) non a rischio anche per la modernità dello Stadium, per Roma-Milan delle 20:45 previsto tempo variabile. Infine, Cagliari-Napoli di lunedì sera al momento non desta preoccupazione ma la situazione, come per le altre partite, resta da monitorare perché potrebbe variare col passare delle ore.