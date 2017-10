Serie A, per Roma-Napoli si valuta l'anticipo alle 18

Roma-Napoli, secondo anticipo dell'ottava giornata di serie A, potrebbe essere disputata alle 18:00 invece che alle 20:45 come inizialmente comunicato per motivi di ordine pubblico. L'Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive ci sta pensando viste le tensioni tra le due tifoserie a tre anni e mezzo dalla morte di Ciro Esposito: sarebbe un provvedimento in linea con quello delle stagioni scorse, l'ultimo match in notturna tra Roma e Napoli risale infatti al 2014.



De Laurentiis qualche giorno fa aveva anticipato la questione: "Alla ripresa del campionato sarò all'Olimpico per assistere alla sfida con la Roma, che potrebbe giocarsi alle 18 e non più alle 20:45 per motivi di ordine pubblico. Poi andrò in Inghilterra: non posso perdermi l’incontro con il Manchester City". Una decisione sarà presa entro martedì: se fosse confermato lo spostamento, si giocherebbe in contemporanea a Juventus-Lazio.



Intanto, è ufficiale una decisione: l'Osservatorio ha ordinato il divieto di acquisto dei biglietti da parte dei tifosi residenti in Campania anche se possessori di Tessere del tifoso diverse da quella del Napoli.