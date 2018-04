Serie A: pari Juventus, il Napoli vince a va a -4

Turno infrasettimanale che regala tante emozioni e qualche risultato a sorpresa: nella 33.a giornata di serie A la Juventus non va oltre l'1-1 a Crotone e, complice il 4-2 in rimonta del Napoli sull'Udinese, vede ridursi il vantaggio sul secondo posto a 4 punti, domenica allo Stadium sarà vero e proprio scontro scudetto. Nella lotta alla Champions League vittorie delle romane, Roma in scioltezza sul Genoa mentre un'inesauribile Lazio espugna il Franchi: l'Inter torna quinta. Il Milan rallenta a Torino e vede la grande Europa ancora più lontana, la Sampdoria batte di misura il Bologna. Lotta salvezza sempre più accesa: niente reti in Spal-Chievo, balzo del Sassuolo che inguaia il Verona.

CROTONE-JUVENTUS 1-1

Allegri l’aveva detto che sarebbe stata dura, ma forse non se l’aspettava così dura. Invece la Juve offre una delle peggiori versioni stagionali e non va oltre il pari contro il Crotone riaprendo la corsa scudetto proprio alla vigilia dello scontro diretto col Napoli. I bianconeri non partono benissimo e il gol di Alex Sandro che sblocca il risultato arriva quasi per caso: cross dalla sinistra del solito Douglas Costa (già tre assist con la Samp) e colpo di testa vincente del terzino. Il Crotone non molla, gioca meglio sfondando soprattutto a sinistra con Martella e crea un paio di pericoli: Simy si libera bene al tiro ma calcia centralmente. Il nigeriano si riscatta nella ripresa con la rovesciata alla Cristiano Ronaldo che regala il pari. Subito dopo Cordaz fa due miracoli su Matuidi e Higuain e la Juve torna a casa con un solo punto.

NAPOLI-UDINESE 4-2

Una rimonta da sogno per alimentare il Sogno. Il Napoli batte 4-2 l’Udinese soffrendo molto più del previsto a va a -4 dalla Juve. Nel primo tempo il pressing friulano mette in difficoltà gli azzurri: Barak avrebbe la possibilità di sbloccare, ma calcia senza forza, poi è Jankto a sbloccare su assist dalla destra di Zampano. Il gol subìto scuote il Napoli che pareggia immediatamente con una magia di Insigne, poi subito dopo Reina nega il bis a Jankto con un miracolo. Nella ripresa, a sorpresa è il baby Ingelsson (19 anni) a riportare avanti i friulani, con un bel tiro al volo su assist di Zampano. Poi arriva la notizia del pari del Crotone con la Juve e il boato del San Paolo sveglia il Napoli che segna tre gol in undici minuti: Albiol sugli sviluppi di un corner, Milik con un tap-in su tiro di Callejon, Tonelli ancora dopo un calcio d’angolo. L'Udinese colpisce una traversa con Perica e subisce la decima sconfitta consecutiva.

ROMA-GENOA 2-1

I giallorossi vincono in scioltezza, nonostante qualche patema soprattutto nella fase centrale della ripresa. Doppio scatto Roma: al 17' Hiljemark perde Under sulla punizione di Kolarov, nella ripresa arriva l'incredibile autogol di Zukanovic di testa da angolo. La squadra di Di Francesco allenta troppo la tensione, i rossoblù la riaprono con Lapadula che approfitta di un errore di Gerson ma i padroni di casa tornano subito in controllo del match, sfiorando anche il terzo gol con Florenzi nel finale.

FIORENTINA-LAZIO 3-4

Incredibile il primo tempo a Firenze, con due espulsi (al 7' Sportiello per mani fuori area, poco dopo Murgia che ferma Chiesa involato in porta) - tre contando l'allontanamento dal campo di Inzaghi per proteste - e quattro gol: i viola scattano con la punizione e il rigore di Veretout, i biancocelesti replicano con lo splendido calcio piazzato di Luis Alberto e il colpo di testa di Caceres. Nella ripresa Veretout corona la sua serata da sballo, battendo Strakosha per la terza volta: in questo caso con un preciso sinistro. Annullato un rigore ai biancocelesti, la VAR pesca Immobile in fuorigioco prima del contatto con Pezzella, ma la Lazio rimonta comunque con il gran destro da fuori di Felipe Anderson e la zampata ancora di Luis Alberto.

TORINO-MILAN 1-1

Il quarto pareggio consecutivo spegne ormai definitivamente i sogni di rimonta Champions del Milan che a -10 dal quarto posto, a 5 turni dalla fine, non potrà far altro che guardarsi alle spalle. Finisce 1-1 col Toro e ai granata sta persino stretto. I rossoneri vengono graziati in apertura da Belotti che sbaglia un rigore causato dal contatto Kessié-Ansaldi colpendo la traversa. Il Milan reagisce: Kessié prova a farsi perdonare ma spara addosso a Sirigu, sugli sviluppi dell’azione un gran tiro di Bonaventura sorprende il portiere e i rossoneri vanno in vantaggio. Intorno alla mezzora, i granata creano un paio di pericoli: Donnarumma devia un colpo di testa di Belotti, sul successivo corner Iago spreca da buona posizione. Ma il Milan è sulle gambe, nella ripresa arretra ulteriormente il baricentro e finisce per subire il pari di De Silvestri, poi si salva poco prima del 90’ con una gran parata di Donnarumma su Ljajic. In pieno recupero viene espulso De Silvestri e al 96' Abate sfiora la beffa colpendo il palo..

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-0

Il sogno europeo blucerchiato continua, nel primo tempo due occasioni per Caprari (tiro a giro di poco fuori) e Quagliarella (bravo Romagnoli a sventare). Nella ripresa quasi pasticio di Viviano su Dzemaili, poi il portiere blucerchiato riesce a rimediare. Al 93' Zapata trova il gol che vale tre punti.

SPAL-CHIEVO 0-0

Finisce senza gol perché a prevalere, com’era prevedibile, è la paura. Maran si gioca lo scontro diretto cambiando 5 giocatori su 11 rispetto al pari col Torino, Semplici ritrova i titolari Kurtic e Paloschi e sfiora per primo il gol con Vicari, sul quale Sorrentino compie un autentico miracolo con la mano di richiamo. Nella ripresa sono i veneti ad andare vicinissimi al vantaggio: assist di Inglese per Pucciarelli che colpisce il palo. Col passare dei minuti l’intensità diminuisce e alla fine le due squadre si accontentano di un punto: per la Spal è il sesto pari di fila che la tiene a +1 sul Crotone terzultimo, ma dietro il Chievo.

VERONA-SASSUOLO 0-1

Successo prezioso dei neroverdi, la firma è atipica visto che arriva con il primo gol in tre partite in serie A per Lemos: ma la complicità di Nicolas, fin lì quasi perfetto (interventi decisivi su Zuculini, Babacar, Politano e Berardi)