Serie A, Palermo-Sampdoria 1-1: Quagliarella beffa i rosanero

7 punti persi dopo il 90esimo, 7 come le lunghezze di distanza dalla quart'ultima piazza occupata dall'Empoli. Il Palermo si fa raggiungere sull'1-1 al al Barbera dalla Sampdoria a tempo quasi scaduto e butta via una vittoria che avrebbe davvero riaperto il discorso salvezza. Rosanero in vantaggio intorno alla mezz'ora grazie a Nestorovski, bravo a realizzare un rigore segnando così il decimo gol del suo campionato, il pareggio arriva nel recupero su una ripartenza Samp nata da un pallone perso a centrocampo. L'Empoli, sconfitto ieri a Torino, tira un sospiro di sollievo.

Palermo-Sampdoria 1-1 (cronaca, tabellino e classifiche)

Per cercare tre punti che sarebbero ossigeno puro Diego Lopez opta per un 4-2-3-1 iperoffensivo in cui Balogh, Bruno Enrique e Sallai agiscono alle spalle dell'unica punta Nestorovski. Giampaolo risponde schierando i suoi con il 4-3-1-2 con Praet che ha il compito di lanciare il tandem offensivo formato da Quagliarella e Schick, preferito a Muriel.

La partira inizia subito su ritmi alti, i primi pericoli li porta la Sampdoria con Quagliarella, che al 5' entra in area di rigore ben servito da Cigarini, salta Posavec, ma mette sul fondo col mancino e cinque minuti più tardi scalda i guantoni del portiere rosanero con una botta da fuori. L'avvio sprint della Samp scuote i padroni di casa, Viviano fa il miracolo di piedi su un tiro di Balogh da due passi, poi alla mezz'ora i rosanero passano: Rispoli mette in mezzo per Balogh, che viene steso da Bereszynski, per Doveri non ci sono dubbi e Nestorovski trasforma il rigore portando a dieci il suo bottino personale (primo rigore per il Palermo in questo campionato, non ci sono più squadre a zero).

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo, ma dopo pochi minuti Giampaolo inserisce Muriel per Djuricic e la manovra degli ospiti si fa subito più vivace: Cigarini mette in mezzo per Silvestre, che prende l'ascensore ed impatta di testa, ma la sua conclusione si spegne di poco alta sopra la traversa. Il Palermo risponde con Rispoli che mette in mezzo per Sallai che calcia a botta sicura, ma viene murato, poi Nestorovski calcia centralmente col mancino e trova la risposta di un Viviano in gran forma. Così come è in forma Posavec, che a 5 minuti dal termine salva i suoi con un grande intervento d'istinto, ma poi deve arrendersi al destro di Quagliarella, lasciato troppo libero di calciare. Il pareggio è una mazzata per i rosanero, il Barbera si ammutolisce e i ragazzi di Lopez si gettano disperatamente all'attacco per trovare il nuovo vantaggio, ma sulla loro strada trovano ancora Viviano, bravissimo a dire di no a Diamanti.

Considerando anche oggi il Palermo finora ha perso ben 22 punti da situazione di vantaggio in questo campionato, un trend che i rosanero devono assolutamente riuscire ad invertire se vogliono ancora sperare in una salvezza che sembra oggettivamente improbabile.