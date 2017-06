Serie A, Palermo-Roma 0-3: El Shaarawy-Dzeko-Peres, Spalletti 2°

L'operazione controsorpasso è riuscita. La Roma vince 3-0 a Palermo, mette fine all'emorragia degli ultimi dieci giorni e torna al secondo posto dopo il temporaneo balzo del Napoli: lo fa grazie ai gol di El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres, rovinando così la festa a Paul Baccaglini, il nuovo proprietario del club siciliano che in settimana è subentrato a Zamparini. Chissà se l'entusiasmo gli è già passato: al 5', sullo 0-0, l'arbitro Rocchi ha annullato il possibile vantaggio rosanero (gol di Nestorovski o autorete di Szczesny, poco conta) per un fuorigioco che non c'era. Ma l'ex Iena può almeno essere soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra, che resta a -7 dall'Empoli ma dimostra di poter onorare il campionato fino alla fine.



La Roma, infatti, non ha avuto vita facile, al di là della svista arbitrale immediata: El Shaarawy ha sbloccato una situazione intricata al 22' sfruttando alla perfezione un assist di Grenier. Il trionfo del turnover, di fatto: due riserve che risolvono, proprio dopo la polemica sulla stanchezza, vera o presunta, della squadra reduce da tre sconfitte consecutive. Nainggolan, prima dell'intervallo, ha sfiorato il raddoppio mancando un'occasione favorevole da buona posizione.



Ma i veri patemi, per la Roma, sono arrivati a inizio ripresa, quando il Palermo ha messo in difficoltà i giallorossi con il pressing e la voglia di mettersi in mostra davanti al proprio pubblico, sfiorando il pari con Diamanti. Ci ha pensato un titolarissimo, allora, a togliere le castagne dal fuoco: Dzeko, subentrato nella ripresa, ha fatto vedere le sue qualità con un gran controllo e un tocco vincente sull'assist di Nainggolan. Nel finale, poi, è arrivato il tris di Bruno Peres a rendere eccessivamente severo il passivo per il Palermo.