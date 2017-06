Serie A, Palermo-Crotone 1-0: decide Nestorovski

Gli abbracci a fine partita, nonostante la comunque complicata risalita salvezza, raccontano il lavoro fatto da Diego Lopez sulla panchina del Palermo. Dopo il miracoloso 1-1 di Napoli, i rosanero battono di misura il Crotone conquistando quattro punti in due partite, superando in classifica i calabresi (che comunque devono recuperare il match contro la Juventus, mercoledì diretta su Premium Sport HD alle 18) e rosicchiando due punti all'Empoli, comunque lontano ancora otto punti.



La terza vittoria in campionato arriva grazie alla rete di Nestorovski al 27', ma il merito è condiviso dal gran lavoro di Embalo che scarta due giocatori prima dell'assist decisivo alla punta macedone. Nestorovski vicino al bis due minuti dopo, ma la puntata da calcetto finisce fuori di poco. Partita ovviamente nervosa, vista la posta in palio, al quarto d'ora della ripresa ci prova il Crotone con Trotta che spara fuori. Nel finale miracolo di Cordaz su Chochev ma pericolo enorme per i rosanero al 93' con il tiro da fuori area di Martella che finisce alto.