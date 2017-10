Serie A, os números de Andersinho Marques: oitava rodada

JUVENTUS-LAZIO 1-2

A Juventus não perdia em casa a 783 dias, do jogo com a Udinese em 23 de agosto de 2015: desde então, 57 jogos oficiais sem derrota (50 vitórias e 7 sorteios).

A Lazio não ganhava na casa da Juve no campeonato desde dezembro de 2002 (13 partidas, 10 derrotas e três empates).

Ciro Immobile está com 15 gols com a Lazio : atualmente ele é o jogador mais prolífico dos cinco melhores campeonatos europeus.

O último jogador a marcar 2 gols no campeonato na casa da Juventus foi Sulley Muntari em outubro de 2013.

A Juventus não sofria dois gols no campeonato da Série A desde abril de 2015 (contra a Fiorentina).

Apenas uma vez na história, a Lazio marcou 21 gols após os primeiros oito jogos da Serie A: aconteceu em 1942/43.

Foi o segundo jogo consecutivo, que a Lazio enfrenta uma desvantagem: seis pontos recuperados, apenas o Napoli melhorou até o momento (nove).

Segundo penalty consecutivo que Paulo Dybala erra no campeonato, antes não tinha errado nenhum acertou todos os 13 penaltis.

Era janeiro desde 2015 que Gonzalo Higuain não ficava seco por três jogos em casa no campeonato.

Douglas Costa marcou seu 1º gol com os bianconeri, foi a 9ª presenza dele em campo com a juventus entre campeonato e copa.