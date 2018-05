Serie A ore 15

BOLOGNA-CHIEVO 1-2

Rossoblù in vantaggio al 13': lunghe proteste per un rigore negato a Verdi ma sull'azione successiva Hetemaj da terra blocca con il braccio il tiro di Masina, Pairetto questa volta fischia e il numero 9 batte Sorrentino dagli undici metri. Destro fallisce il raddoppio da due passi, poi sono i veronesi a recriminare per la traversa di Castro dopo la respinta di Mirante. In apertura di ripresa il super-gol di Giaccherini, sinistro al volo che bacia la traversa e supera Mirante, fa da apripista al ribaltamento del risultato, magia di Inglese che dribbla due difensori e sigla il 2-1.

CROTONE-LAZIO 2-1

Inizio con l'acceleratore per i biancocelesti a cui Mazzoleni assegna un calcio di rigore per l'intervento di Ceccherini su Lulic (proteste casalinghe per il precedente possibile fallo del bosniaco su Sampirisi ma il VAR non fa cambiare idea all'arbitro), lo stesso capitano si incarica di portare in vantaggio i suoi. Il Crotone reagisce e pareggia con il colpo di testa di Simy che anticipa Radu, nel finale di tempo doppio miracolo di Cordaz prima su Caicedo e poi su Milinkovic-Savic. Lazio ancora vicina al vantaggio con Caicedo che in apertura di ripresa colpisce la traversa di testa ma arriva la beffa firmata Ceccherini che, sulla punizione di Barberis, colpisce sporco di sinistro trovando il diagonale che batte Strakosha dopo aver preso il palo. I calabresi rischiano anche il tris ma il promesso sposo nerazzurro (con polemiche) de Vrij salva sulla linea il destro a botta sicura di Rohden.

FIORENTINA-CAGLIARI 0-1

Dopo il commovente omaggio a Davide Astori, i rossoblù passano nel finale di primo tempo: punizione di Lykogiannis che trova la perfetta incornata di Pavoletti, al nono gol di testa in campionato. I sardi potrebbero raddoppiare in apertura di ripresa ma Farias è beno preciso del compagno e di testa, tutto solo, centra la traversa.

TORINO-SPAL 1-1

I granata giocano, gli emiliani passano: Iago Falque, Belotti e Ljajic hanno l'occasione per trovare la rete del vantaggio e sbattono su Gomis, è invece Grassi e beffare Sirigu poco dopo il 20' con preciso destro da fuori area. Il Toro ricomincia la ripresa a testa bassa, Belotti prova subito la girata di testa ma Gomis è decisivo ancora una volta, così come nella spizzata che porta Berenguer a colpire la traversa. La pressione dei padroni di casa trova sfogo al 68' quando Berenguer serve Belotti che incrocia di sinistro sotto le gambe del portiere avversario, clamoroso invece lo slalom di Iago Falque che poco dopo va vicino a ribaltare il risultato.

VERONA-UDINESE 0-1

I friulani partono subito forte con tre occasioni in pochi minuti, sprecate per l'imprecisione di Lasagna ma anche per la bravura di Nicolas. Tudor può comunque esultare al 20', la spaccata di Barak capitalizza al meglio la punizione di Jankto.