Serie A, oltre 1000 gol: è un campionato scoppiettante

Pietro Iemmello aveva segnato il primo e fino a ieri unico gol in Serie A il 16 ottobre contro il Crotone: quello con la Fiorentina si è rivelato meno utile, visto che i viola hanno raggiunto il pari nel finale, ma più significativo. L'attaccante del Sassuolo, infatti, ha realizzato la millesima rete in questo campionato. Mancano ancora tre giornate e il dato è destinato a salire, ma intanto è sufficiente per certificare l'inversione di tendenza. Gli 0-0 e le partite perfette di Annibale Frosio sono sempre di meno, l'esasperato tatticismo forse non esiste più.



Una Serie A con le bollicine, insomma: l'anno scorso Higuain segnò 36 gol e doppiò praticamente tutti, visto che Dybala, con 19 reti, arrivò secondo nella classifica marcatori. Adesso ci sono ben 6 giocatori oltre quota 20: Belotti, Dzeko, Icardi, Mertens, Immobile e ovviamente Higuain. Il livello più basso delle squadre in coda ha certamente aiutato, un numero alto di squadre senza grandi obiettivi anche: ma succedeva anche in passato eppure non si segnava così tanto...

Segnare è sempre un'emozione grande... se poi è il esimo di questa @SerieA_TIM lo è ancora di più! pic.twitter.com/FZnFKIrxDj — Pietro Iemmello (@iemme99) 7 maggio 2017