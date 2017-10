Serie A, notte fonda per il Milan: Kolarov fa volare la Roma

MILAN-GENOA 0-0

Montella rivoluziona la formazione schierando un 3-4-2-1 con Suso e Calhanoglu alle spalle di Kalinic e la mossa sembra pagare subito visto il postivo avvio dei rossoneri. La prima grande occasione è per Borini (bravo Perin), poi Suso mette due volte i brividi alla difesa rossoblu, ma al 25' la partita cambia: Bonucci colpisce con una gomitata Rosi e Giacomelli, con l'aiuto del VAR, decide per l'espulsione diretta (salterà la Juventus?). Montella richiama Calhanoglu e inserisce Romagnoli, ma nel finale della prima frazione rischia sul colpo di testa di Galabinov.

A inizio ripresa San Siro prova a spingere i suoi e il Milan ha un buon avvio trascinato soprattutto da Bonaventura, ma la prima grande chance è rossoblu con Bertolacci, che sfiora il gol dell'ex. La partita la fa il Milan, che però perde anche Bonaventura per infortunio (al suo posto Calabria) e fa fatica a creare pericoli per Perin: a 15' dalla fine Suso inventa per Kalinic, ma il croato non aggancia a due passi dalla linea di porta. Negli ultimi minuti Montella getta nella mischia anche Cutrone, ma non basta neanche la sua grande voglia. Il Milan non sa più vincere, solo un punto nelle ultime 4 di campionato e nessun gol nelle ultime due gare.

TORINO-ROMA 0-1

Dopo il bel pareggio di Londra la Roma arriva a Torino con un'inedita coppia di centrali formata da Juan Jesus e Moreno, che hanno il compito di fermare l'ex giallorosso Sadiq. Avvio di gara molto equilibrato e piuttosto noioso, il primo tiro verso la porta è un timido colpo di testa di Dzeko, poi il Torino si rende pericoloso con un paio di ripartenze di Niang, ma i portieri non si sporcano mai i guanti. L'occasione migliore è per Strootman nel finale, ma l'olandese mette fuori da ottima posizione.

La ripresa inizia con gli stessi 22 uomini in campo e seguendo lo stesso copione del primo tempo. Nella prima ora di gioco ancora nessun tiro in porta degno di nota e allora Di Francesco prova a dare una scossa tornando al 4-3-3 e inserendo Under al posto di Pellegrini. La partita resta bloccata e allora ci vuole la magia di un singolo per sbloccarla: punizione magica col sinistro di Kolarov sotto la traversa e Sirigu battuto per l'1-0 dei giallorossi, che grazie a questa perla portano a casa tre punti pesantissimi.

BENEVENTO-FIORENTINA 0-3

La squadra di casa è ancora in cerca dei primi punti in campionato e l'avvio di gara è molto vivace, ma nonostante la tanta corsa le occasioni scarseggiano e allora prende campo la Fiorentina, che prima colpisce la traversa con un cross di Biraghi e poi passa grazie al primo gol in viola di Benassi, servito benissimo da Simeone. Le Streghe non ci stanno e si gettano in avanti alla ricerca del pareggio ma il tiro da fuori di Cataldi si stampa sul palo e si va al riposo con i viola in vantaggio.

In avvio di ripresa Pioli lancia Babacar al posto di Simeone e dopo neanche due minuti viene ripagato dalla rete del suo attaccante, che fa 2-0 di testa da due passi e chiude di fatto il match. Anche perchè al 20' lo stesso Babacar si guadagna il calcio di rigore che Thereau trasforma per il tris (sesto gol in campionato per l'ex Udinese) che condanna il Benevento alla nona sconfitta consecutiva.

ATALANTA-BOLOGNA 1-0

Dopo l'ottima prova in Europa League, l'Atalanta ospita il Bologna di Donadoni che attraversa un grande periodo di forma e il risultato non può che essere una partita godibile ed equilibrata. Da una parte Verdi ci prova su punizione e Palacio è sempre una spina nel fianco, mentre tra i nerazzurri, orfani del Papu Gomez, il più vivace è Ilicic, che prova ad ispirare Petagna (pericoloso di testa intorno alla mezz'ora). All'intervallo squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Buon avvio di ripresa per i padroni di casa, che vanno due volte vicini al vantaggio prima con Spinazzola e poi con Ilicic. Il Bologna prova a fare male in contropiede, ma col passare dei minuti l'Atalanta alza sempre più il ritmo e si porta stabilmente dalle parti di Mirante fino a trovare il meritato vantaggio con Cornelius, ben assistito da Freuler. La squadra di Donadoni reagisce con un gran destro da fuori di Verdi che sfiora il sette, ma poco dopo perde Gozalez per doppia ammonizione e nel finale non ha le energie per andare alla caccia del pareggio.

SPAL-SASSUOLO 0-1

La prima storica sfida tra Serie A e Serie B tra le due squadre inizia malissimo per la Spal: dopo un minuto un erroraccio di Vicari spalanca la via del gol a Politano, che salta Gomis e mette dentro il vantaggio neroverde. Il Sassuolo ci prende gusto e nel primo quarto d'ora va due volte vicino al raddoppio con Berardi (davvero clamoroso il secondo errore), ma poi col passare dei minuti la squadra di casa sale di colpi e la gara diventa più equilibrata: giusto comunque il vantaggio neroverde al 45'.

Ottimo avvio di ripresa per la squadra di Semplici, che spinta dall'entusiasmo del proprio pubblico schiaccia il Sassuolo nella sua metà campo e va vicinissima al pareggio con Antenucci (palo interno a Consigli battuto). Il Sassuolo si preoccupa soprattutto di difendersi, la Spal spinge, ma la retroguardia neroverde tiene bene e neanche l'ingresso in campo di Paloschi al posto di Borriello produce il pareggio sperato. A 10' dalla fine Berardi si fa respingere il calcio di rigore da Gomis, ma per la Spal non ci sono più energie, vince la squadra di Bucchi. Nel finale espulso Cassata appena entrato.