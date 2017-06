Serie A, nona giornata: il Napoli torna a vincere, crolla l'Inter

Nelle gare di domenica pomeriggio della nona giornata di Serie A spiccano i ritorni al successo di Napoli e Fiorentina, ma soprattuto la terza sconfitta consecutiva dell'Inter, che cade anche a Bergamo e scivola a 6 punti dalla zona Champions.



CROTONE-NAPOLI 1-2 (tabellino e cronaca)



Il Napoli vince 2-1 in trasferta contro il Crotone e Sarri torna a respirare. Gli azzurri passano in vantaggio al 18': Mertens ruba palla e crossa in mezzo, Martella non riesce a spazzare e Callejon batte Cordaz di destro. Quarto gol in campionato per lo spagnolo. A complicare le cose a Sarri ci pensa Gabbiadini, che al 31' si fa espellere per fallo di reazione su Ferrari. I partenopeo mantengono la calma e centrano il raddoppio con la prima rete in Serie A di Maksimovic, ben servito da Strinic. All'89' Rosi il primo gol in Serie A del Crotone allo stadio Scida, ormai, però, cè troppo poco tempo. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, il Napoli torna a ottenere tre punti.



ATALANTA-INTER 2-1 (tabellino e cronaca)



Un altro pomeriggio da dimenticare per l'Inter, sconfitta 2-1 all'Azzurri d'Italia contro l'Atalanta. La squadra di Gasperini realizza l'1-0 sfruttando uno schema su calcio d'angolo: Freuler cross al centro, Kurtic spizza il pallone e per Masiello è semplicissimo buttare la palla in rete. Al 50' arriva la reazione degli ospiti con Eder, che trova il suo primo sigillo in stagione grazie a un gran gol su punizione. L'Inter sfiora il vantaggio con Perisic e Joao Mario, ma alla fine è la squadra di casa a esultare: Santon stende Kessie in area e Pinilla insacca su rigore. Il sesto gol di Pinilla in carriera all'Intere condanna Frank de Boer: la sua panchina ora sembra essere davvero a rischio.



CAGLIARI-FIORENTINA 3-5 (tabellino e cronaca)



Bene la Fiorentina, che batte 5-3 il Cagliari il Sant'Elia. Dopo 2' la Viola va sotto: assist di Murru per la testa di Di Gennaro. Lo svantaggio carica gli uomini di Paulo Sousa che, al 20', trovano il pareggio con Kalinic, poi, lo stesso croato manda in porta Bernardeschi, al 26', per la rete del sorpasso. Il numero 10 toscano non si ferma e realizza la sua doppietta personale con un bolide mancino al 31'. Al 40' Kalinic decide di imitarlo segnando la rete del 4-1 e - non ancora soddisfatto - al 53' sigla il 5-1 per la tripletta, che vale il suo quarto centro in campionato. I rossoblu. però, non mollano: al 61' Capuano segna il 2-5 e al 77' ci pensa Borriello a buttare dentro la palla del 3-5. Il risultato non cambia più: dopo una sconfitta e un pareggio, la Fiorentina torna a vincere.



TORINO-LAZIO 2-2 (tabellino e cronaca)



Grande spettacolo allo stadio Grande Torino, dove i granata passano in vantaggio al 20' contro la Lazio grazie all'asse Zappacosta-Iago Falqué, con quest'ultimo che batte di testa Marchetti. Quinto gol in stagione per l'esterno d'attacco spagnolo. Nella ripresa, però, si svegliano gli ospiti: parabola di Felipe Anderson per Immobile, che con una splendida girata al volo supera Hart e sale a quota a 6 in classifica marcatori. L'attaccante biancoceleste non esulta, visto il suo passato al Toro. All'84' ancora Anderson batte un bel corner per la testa del ventenne Murgia, che realizza il primo gol in Serie A. Non è finita: al 92' l'arbitro Giacomelli fischia un rigore per la formazione da Mihajlovic: dal dischetto si presenta Ljajic e non sbaglia per il 2-2 finale.



EMPOLI-CHIEVO 0-0 (tabellino e cronaca)



Al Castellani finisce 0-0 tra Empoli e Chievo. Da segnalare la grande occasione capitata sulla testa di Gamberini che fa gridare al gol i gialloblu, ma per la goal line technology la palla non ha superato la linea di porta. Nel finale espulso Castro per doppio giallo.



BOLOGNA-SASSUOLO 1-1 (tabellino e cronaca)



Si chiude in pareggio la gara delle 18:00 del Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo. I padroni di casa trovano l'1-0 grazie alla quarta perla in campionato di Verdi: punizione magistrale al 10'. All'87', però, proprio quando i rossoblu si stanno pregustando la vittoria, Matri rovina la festa segnando il primo gol in maglia verde e regalando un punto importantissimo a Di Francesco. Finisce 1-1, occasione persa per i gli uomini di Donadoni.