Serie A, niente di fatto per i diritti tv 2018/21: asta quasi deserta

Nulla di fatto sull'assegnazione dei diritti tv della serie A per il triennio 2018/19, 2019/20 e 2020/21. La Lega Calcio mirava e mira ad incassare un miliardo di euro dai diritti triennali, ma al momento le offerte presentate, in un'asta andata quasi deserta, arrivano a fatica alla metà dell'importo desiderato.



Anche perché Mediaset non ha partecipato alla gara odierna contestando già pre-assemblea l'architettura del bando che, abbattendo ogni reale concorrenza, penalizzava i tifosi. Un bando che, adesso, verrà comunque ridisegnato e che la Confindustria del Pallone spera possa convincere anche i players che oggi non hanno presentato offerte congrue.



"Ritenendo che le offerte non rappresentino il valore reale del calcio italiano, con voto unanime l'assemblea della Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv a nessuno dei concorrenti" ha annunciato il commissario straordinario di Lega, Carlo Tavecchio, spiegando che si procederà con un nuovo bando in cui "il valore di partenza sarà quello indicato in questo bando", ossia un miliardo di euro, e c'è tempo "fino a novembre, dicembre".



Per la prossima stagione non cambia nulla. Le partite più importanti della Serie A saranno su Mediaset Premium e tutta la Champions League anche.